Sequestrato olio d'oliva contraffatto: denunciata una donna nel Napoletano

Chiunque "pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032". È questo il reato di cui risponderà una 27enne di Afragola, in provincia di Napoli. La donna è stata fermata in strada, mentre guidava un piccolo furgone. Nel cassone, i militari hanno rinvenuto quasi 900 litri di olio di oliva, in contenitori di latta verde. In auto anche un blocco con le stampe di centinaia di etichette falsificate e non ancora applicate, riconducibili ad un marchio oleario conosciuto. Il carico è stato sequestrato e sarà sottoposto ad analisi chimiche, mentre la 27enne è stata denunciata.

FONTE: Italpress