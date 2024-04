L'Italia vince la sfida del gusto: è 3° posto nell'export agroalimentare negli Usa

Dopo il Messico e il Canada, l'Italia è il terzo paese da cui gli Stati Uniti importano più prodotti agroalimentari e bevande. Con un valore di 7,3 miliardi di dollari, l'export food & beverage italiano negli States ha superato nel 2023 la Francia, scalzandola dal podio dei maggiori fornitori. A dispetto del cosiddetto “italian sounding” - ovvero i prodotti che richiamano nel nome le tipicità italiane pur essendo in realtà confezionati oltreoceano - gli americani alla copia preferiscono l'originale. A riportare questi dati è Italy-America Chamber of Commerce Southeast.

Boom dell'export food & beverage italiano negli Usa

Export, i prodotti italiani più venduti agli Stati Uniti

Nelle esportazioni italiane verso gli Usa in ambito agroalimentare, a farla da padrone è il vino, che nel 2023 ha toccato un valore di 2,1 miliardi di dollari. L'olio d'oliva si conferma un sinonimo di qualità italiana con 706 milioni di export, e in terza posizione troviamo le salse e altre preparazioni alimentari, pari a 633 milioni.

La quarta tipologia merceologica più venduta oltreoceano è la pasta (597 milioni di dollari), la quinta è il formaggio (468 milioni), al sesto posto si collocano i prodotti da forno (445 milioni), al settimo le acque (309 milioni). Ottava posizione per le conserve vegetali (302 milioni), nona per i superalcolici (256 milioni) e decima per le carni lavorate (240 milioni). Un altro prodotto caratteristico del Made in Italy, il caffè, si colloca all'undicesimo posto con 137 milioni di dollari di esportazioni.

Che cos'è Italy-America Chamber of Commerce Southeast

Italy-America Chamber of Commerce Southeast (Iaccse) è un'organizzazione no-profit di diritto statunitense nata dalle imprese e per le imprese, dedita alla promozione degli scambi commerciali tra l'Italia e gli Stati Uniti. La Iaccse è una delle 76 Camere nel mondo ufficialmente riconosciute dal governo italiano e fa parte di Assocamerestero, l'associazione delle Camere di commercio Italiane all'estero. Ha sede a Miami, in Florida, e ha una sezione distaccata ad Atlanta, in Georgia.