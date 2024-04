Riapre la pizzeria di Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta dopo una recensione

Riapre la pizzeria Le Vignole di Sant'Angelo Lodigiano, teatro della tragica vicenda di Giovanna Pedretti, la titolare trovata senza vita nel fiume Lambro a inizio anno. Il ristorante, rimasto chiuso a chiave dal giorno del ritrovamento della donna, ha subito importanti interventi di manutenzione, imbiancatura e pulizia. A dare la notizia è Il Cittadino, che riporta la decisione del marito Nello D'Avino di andare avanti con l'attività anche senza Giovanna, sostenuto dalla figlia Fiorina e dall'intera comunità del Lodigiano. Per i primi tempi, però, sarà garantito solamente il servizio d'asporto.

Giovanna Pedretti, la ristoratrice trovata morta nel Lambro dopo una vicenda sui social

Morte Giovanna Pedretti: il ristorante riapre, ma le indagini continuano

Nel frattempo, l'inchiesta in Procura resta aperta. Il fascicolo, aperto mesi fa per istigazione al suicidio e per verificare la veridicità della famigerata recensione pubblicata da Pedretti sui social, è ancora in corso. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire se e come la pressione mediatica e social possa aver influito sulla tragica decisione finale della donna, e di risalire all'origine del post pubblicato.

Sotto l'occhio dei Carabinieri di Lodi ci sono i dispositivi elettronici della donna, che insieme al marito gestiva da decenni il locale in centro a Sant'Angelo Lodigiano. E se i dati di un primo cellulare trovato in acqua addosso alla vittima sono andati perduti, si indaga adesso su un secondo telefono che la ristoratrice aveva in dotazione: la perizia del consulente informatico, ad oggi, non sarebbe ancora stata depositata.