In crociera negli Emirati: i vantaggi dei pacchetti Fly&Cruise di Emirates e Msc

In crociera negli Emirati Arabi partendo da Dubai. Emirates e Msc Crociere hanno rinnovato la loro partnership per altre due stagioni, consolidando la posizione di Dubai come importante centro crocieristico. Al centro della partnership gli itinerari invernali di Msc Euribia, che salperà da Dubai, per la stagione invernale 2024-25 offrendo itinerari di 7 notti con tappe in destinazioni come Doha in Qatar, Bahrain, Abu Dhabi e alcuni itinerari includono Sir Bani Yas, la più grande isola naturale negli Emirati Arabi Uniti, che offre spiagge incontaminate e una fauna selvatica diversificata.

La Msc Euribia

Fly&Cruise da Dubai

La partnership si basa su una collaborazione già esistente da 10 anni, per i prossimi due gli ospiti potranno prenotare un pacchetto vacanza Fly&Cruise che include voli di andata e ritorno con Emirates da 21 aeroporti in tutta Europa e Sud America. Dall’Italia sarà possibile partire con voli diretti per Dubai sia da Roma Fiumicino che da Milano Malpensa.

I vantaggi dei pacchetti Fly&Cruise

I vantaggi dei pacchetti Fly&Cruise includono anche l'incontro all'arrivo con un servizio di trasferimento in bus dedicato fino alla nave. Al ritorno, gli ospiti possono lasciare i loro bagagli nel terminal crociere e ritirarli direttamente una volta arrivati alla loro destinazione.

L’itinerario Msc Euribia

Emirati Arabi

Dubai : gli ospiti avranno l'opportunità di scoprire l'affascinante città di Dubai, una delle principali destinazioni di viaggio al mondo, rinomata per i suoi abbaglianti grattacieli, gli splendidi paesaggi desertici, le magnifiche fontane, i grandi centri commerciali e le spiagge incontaminate. Visitare l'iconico Burj Khalifa, l'edificio più alto del mondo, assistere a uno spettacolare spettacolo di fontane alla famosa Dubai Fountain o fuggire per un indimenticabile safari sulle dune nell'incantevole deserto arabo, una città ricca di siti e avventure affascinanti per tutti i viaggiatori.

Abu Dhabi: la vivace capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, ospita tantissime attrazioni culturali tra cui musei di livello mondiale, moschee impressionanti, parchi di divertimento divertenti, dune del deserto mozzafiato e splendide isole. Per chi ha voglia di visitare l'imponente Grande Moschea dello Sceicco Zayed, una delle moschee più grandi del mondo, di perdersi nel museo d'arte Louvre Abu Dhabi, che vanta incredibili opere d'arte di alcuni degli artisti più rinomati a livello mondiale, o di fare un giro emozionante su una delle montagne russe più veloci del mondo al parco a tema Ferrari World, qui non mancano le attività emozionanti da praticare.

Bahrain