Espresso Cadore, Versilia e Riviera: i treni per un'estate sostenibile in Italia

Finalmente è possibile viaggiare a bordo dei treni Espressi di FS Treni turistici italiani. I biglietti per l'Espresso Cadore e l'Espresso Versilia sono già in vendita sul sito web www.fstrenituristici.it e su tutti i canali di vendita Trenitalia. A breve, poi, sarà possibile acquistare anche i biglietti per l'Espresso Riviera, l'altro atteso servizio diurno. Ecco, di seguita, l'offerta nel dettaglio.

Vacanze in treno: FS Treni turistici italiani apre le vendite per l'estate

Estate 2024, tutto quello che c'è da sapere sui treni turistici italiani

Espresso Versilia

Un'esperienza mozzafiato verso la riviera ligure l'iconica Portofino, le Cinque Terre, le splendide spiagge della Versilia, Pisa e Livorno. L'offerta di Fs Treni Turistici Italiani prevede un collegamento diurno andata e ritorno da Milano Centrale e Pavia per Genova, S. Margherita Ligure, Monterosso, Corniglia, Riomaggiore, Massa Carrara, Forte dei Marmi, Camaiore, Viareggio, Torre del Lago-Puccini, Pisa e Livorno. Partenze il martedì e giovedì dal 6 agosto al 26 settembre. Prezzi a partire da 39,50 euro.

Con Espresso Versilia tornano i compartimenti salottino di prima e seconda classe, che ospitano da quattro a sei persone e possono essere prenotati per intero. Le vetture sono dotate di comode poltrone ed ampi finestrini panoramici, per ammirare in totale relax le splendide coste liguri e toscane.

Espresso Cadore

Dopo la stagione invernale torna ancora sui binari l'Espresso Cadore, dove ogni minuto a bordo è un minuto di vacanza: partendo dal cuore di Roma si potrà raggiungere comodamente, viaggiando la notte, Calalzo di Cadore e, grazie ad un collegamento bus dedicato, Cortina d'Ampezzo. Il cadenzamento delle partenze estive è modulato per offrire l'opportunità di vivere non solo Cortina d'Ampezzo ma anche tanti luoghi immersi nella natura del Cadore e delle Alpi Bellunesi.

Partenze da Roma Termini il martedì e venerdì, con fermate intermedie a Ponte nelle Alpi e Longarone; rientro da Cortina d'Ampezzo/Calalzo il mercoledì e il sabato. Espresso Cadore circolerà dal 25 giugno al 31 agosto. Prezzi a partire da 80 euro. I viaggiatori avranno l'opportunità di cenare o fare colazione nell'accogliente salone ristorante caratterizzato da ampie vetrate e tavoli imbanditi, ricevere le costanti attenzioni del personale, usufruire dei tanti servizi disponibili a terra e a bordo, respirare l'atmosfera elegante del gusto italiano, consente di vivere un'esperienza rilassante, immersiva e coinvolgente.

Le carrozze letti offrono ampi spazi privati nei compartimenti singoli o doppi e, per gruppi familiari e non, sono disponibili confortevoli cabine da uno a quattro posti. Il riposo è sereno, grazie alla marcia di viaggio dolce e curata, silenzio nelle aree sonno e personale disponibile in ogni vettura durante la notte. Per il mattino si può richiedere un servizio sveglia e colazione servita in cabina. Nella restaurata stazione di Calalzo sala d'attesa riservata ai passeggeri del treno.

Espresso Riviera

La vera vacanza comincia a bordo con Espresso Riviera, il collegamento diurno che attraversa le splendide spiagge della Riviera dei Fiori ligure, fino a lambire la Costa Azzurra. Partenze da Milano Centrale e Pavia verso Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Sanremo, Bordighera, Ventimiglia.

Anche con Espresso Riviera sarà possibile riscoprire il piacere di viaggiare in serenità e privacy, grazie al ritorno di compartimenti salottino che ospitano non più di quattro – sei persone, dotati di finestrini grandissimi per rimirare panorami indimenticabili, cielo e mare. Partenze nel weekend dal 3 agosto a fine settembre. Biglietti presto disponibili, prezzi a partire da 29,50 euro.