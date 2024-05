Il fascino del tartufo si espande: Expo Osaka celebra la magia culinaria dell'Italia

Dopo il successo di Milano nel 2015 e Dubai nel 2021, è giunto il momento di portare il messaggio della biodiversità del tartufo fino in Giappone, a Osaka, nel 2025. L'atmosfera del bosco, con le sue ombre e il cagnolino che annusa, è un quadro perfetto per rivelare il mistero e la magia del tartufo, un tesoro custodito dalla Madre Terra fino a diventare protagonista sulle tavole di tutto il mondo.

Il tartufo incarna davvero l'essenza della cultura e della cucina italiana, e la prossima esposizione universale nel Sol Levante si preannuncia come il palcoscenico ideale per celebrare questa autenticità territoriale, in un gesto di amore e pace.

Il Commissario Expo Mario Vattani e Giuseppe Cristini 1/2 Tutto pronto per Expo Osaka 2025 2/2 Previous Next

Lavoriamo incessantemente affinché il tartufo diventi il vessillo delle nostre preziosità culinarie in Giappone, un impegno rafforzato dopo l'evento di Urbino. Grazie alla collaborazione con l'Ambasciatore Mario Vattani e l'Università di Urbino, siamo pronti a mostrare al mondo l'intera filiera a centimetro zero del tartufo. La presenza istituzionale del tartufo si prepara a fare il suo ingresso trionfale a Expo Osaka.

