A Roma ristorante bloccato da suv arrogante: passanti apparecchiano sul cofano

Un suv bianco, parcheggiato in malo modo sul marciapiede davanti a un ristorante di Roma, ha scatenato la reazione dei passanti. Come riporta il Corriere della Sera, esausti delle continue violazioni di parcheggio, i cittadini hanno deciso di dare una lezione al proprietario del suv, apparecchiando il cofano con tanto di tovaglia, cestino del pane e bicchieri.

Il suv apparecchiato a Roma

Parcheggio selvaggio, problema per cittadini, ristoranti e negozi

Un gesto di protesta contro la maleducazione e l'arroganza di chi non rispetta le regole. Il video dell'accaduto, girato da Loreto Valente, attività della mobilità dolce, è diventato virale sui social network, scatenando un acceso dibattito sul tema del parcheggio selvaggio a Roma.

Il proprietario del suv, al suo ritorno, si è mostrato adirato e ha cercato di giustificare il suo gesto, senza però ottenere il consenso dei presenti.

L'episodio, che si è verificato in via Muzio Scevola, nel quartiere Appio-Tuscolano, è emblematico della situazione insostenibile che si vive a Roma, dove il parcheggio selvaggio è ormai diventato un'abitudine diffusa. Un problema che non solo crea disagi ai pedoni e ai cittadini, oltre che per ristoranti, bar e commercianti, ma che rappresenta anche un pericolo per la sicurezza stradale. L'iniziativa dei passanti, seppur provocatoria, ha avuto il merito di accendere i riflettori su un problema serio e di invitare le autorità a prendere provvedimenti più incisivi per contrastare il fenomeno.