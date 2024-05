Edelblu: Bergader reinventa il classico formaggio erborinato con tre nuove varianti

Gustoso, versatile e fantasioso. Nasce all’insegna di questi tre punti di forza la nuovissima versione dello storico formaggio erborinato di Bergader, con le sue caratteristiche venature blu, da sempre utilizzato con successo in tutte le cucine del mondo, sia nei ristoranti che a casa, per realizzare piatti regionali e internazionali.

«Come Bergader, in particolare in Italia, sappiamo che ci troviamo a dover distribuire un prodotto in una terra che ha tantissime varietà di formaggi e di alta qualità - spiega Luca Fontana, direttore commerciale internazionale di Bergader - quindi arriviamo nel mercato in punta di piedi. Ci sentiamo ospiti di un paese e proponiamo quello che per noi è buono, cercando di evidenziare gli aspetti preponderanti dei nostri prodotti, che arrivano dalla montagna e che hanno una certa cultura e una certa storia».

Bergader, tra tradizione e innovazione

Edelpilz, il grande classico dell’azienda bavarese che vanta 122 anni di tradizione casearia e qualità eccellente, torna oggi a scaffale come edelblu e, oltre che in versione Classic, sarà disponibile in tre nuove varianti pronte all’uso e adatte a qualsiasi esigenza culinaria.

Luca Fontana, direttore commerciale internazionale di Bergader

«Noi abbiamo inteso il termine “innovazione” come la possibilità di fare ricerche sul consumatore finale per rispondere alle sue esigenze. Quest'anno a Cibus siamo arrivati con un'innovazione. Siamo presenti in Italia da circa 60 anni con un prodotto chiamato, fino ad oggi, Edelpilz. Ci siamo chiesti, ma alla fine il consumatore italiano come utilizzerà questo prodotto?» prosegue Fontana.

Edelblu ha infatti mantenuto i colori caratteristici della confezione da 100 grammi, ben riconoscibile e impattante a scaffale, ma si presenta con una grafica più moderna e accattivante, pensata per essere individuata facilmente dagli affezionati ma allo stesso tempo per intercettare e incuriosire un pubblico nuovo.

I prodotti edelblu di Bergader in esposizione a Cibus 2024

«Abbiamo capito attraverso ricerche di mercato che in realtà il prodotto era maggiormente utilizzato in cucina. E a questo punto, abbiamo deciso di proporre un formato da 100 grammi in versione da banco taglio per diverse proposte di servizio. Ed è per questo che a Cibus quest'anno abbiamo presentato tre diverse opzioni del prodotto» chiosa Fontana.

Bergader, le nuove varianti del Blue Cheese

«Dalla versione Classic con il nuovo nome edelblu, un nome più memorizzabile, e più vicino al consumatore italiano, alla versione Cream, cerchiamo di rispondere in qualche modo all'esigenza di una maggiore versatilità. Siccome il cliente, spesso casalinghe, utilizza il prodotto in cucina, abbiamo cercato di offrire un servizio diversificato, in modo che potesse essere utilizzato velocemente anche nelle ricette per affinarle e per dare un tocco in più» aggiunge Fontana.

«Nella stessa direzione siamo andati con la proposta del doppio pack, quindi due confezioni da 50 grammi, per la versione Cubes - prosegue - Sempre nell'ottica di cercare di rispondere a un'esigenza di praticità e riduzione dello spreco, un tema molto importante in questo momento. E infine abbiamo individuato un target più giovane amante di gusti leggermente più delicati e quindi abbiamo proposto una nuova versione di erborinato, la Gourmet, con una maggiore percentuale di grasso, il che significa una minore intensità a livello di gusto e una maggiore cremosità».

edelblu Cream : nella pratica confezione da 175 g, è cremoso e spalmabile, grazie a un’inedita ricetta, adatto a preparazioni fredde e calde, per un utilizzo fantasioso in cucina.

: nella pratica confezione da 175 g, è cremoso e spalmabile, grazie a un’inedita ricetta, adatto a preparazioni fredde e calde, per un utilizzo fantasioso in cucina. edelblu Cubes: nell’innovativo pack 2x50 g che azzera gli sprechi. Pratici e versatili, i cubetti da 6 mm sono perfetti per rendere appetitose insalate, pizze, gratin e ricette fredde o al forno.

nell’innovativo pack 2x50 g che azzera gli sprechi. Pratici e versatili, i cubetti da 6 mm sono perfetti per rendere appetitose insalate, pizze, gratin e ricette fredde o al forno. edelblu Gourmet: nella vaschetta da 100 g. Ricercato e versatile, è ottimo come ingrediente ma gustoso anche a freddo o per arricchire una selezione di formaggi.

Bergader: la collaborazione con lo chef Riccardo De Pra

«Ormai da anni abbiamo individuato come testimonial lo chef Riccardo De Pra, ci è piaciuto subito un po' perchè amante dei buoni gusti, un po' perché vive in montagna e dalle montagne arrivano il nostro latte e i nostri formaggi, questo riassume come mai ci siamo trovati subito in sintonia. Lui è un amante dei nostri formaggi e riesce a utilizzare i nostri prodotti nelle sue ricette, per questo il connubio e la sintonia che abbiamo trovato con lo chef Riccardo De Pra è stata efficace fin dall'inizio e penso sarà una collaborazione proficua» conclude Fontana.

