Ecco cinque consigli per risparmiare sui pacchetti viaggio

Nell'ultimo anno fino a febbraio 2024, i prezzi complessivi sono aumentati del 3.2%, ma non tutto è diventato più costoso. Quando si parla di viaggi, alcuni tipi di viaggi potrebbero costare di più o di meno a seconda di fattori come il biglietto aereo, il soggiorno in hotel e l'auto a noleggio. Ad esempio, le tariffe aeree negli Stati Uniti a febbraio 2024 erano inferiori del 6.1% rispetto a febbraio 2023 e solo dello 0.5% in meno rispetto a prima della pandemia nel febbraio 2020. (NerdWallet). Secondo SageJournals, i viaggiatori spesso programmano i loro viaggi raggruppando servizi di viaggio come trasporto, alloggio e attività, soprattutto con i servizi di viaggio online e la tariffazione dinamica. Questi pacchetti di solito vengono offerti a un prezzo scontato, e pagare in anticipo può risparmiare denaro e garantire comodità durante il viaggio. Quindi, raggruppare i servizi può essere un modo intelligente per godersi i propri viaggi senza svuotare il portafoglio. Vediamo come risparmiare sui pacchetti viaggio.

Come risparmiare sui pacchetti viaggio

1. Sconti per prenotazioni anticipate

Prenotare pacchetti di viaggio con largo anticipo può comportare risparmi significativi. Le agenzie di viaggio offrono spesso prezzi ridotti per i viaggiatori disposti a programmare. Questa strategia assicura che l'agenzia di viaggi riceva prenotazioni in anticipo e beneficia il cliente con pacchetti scontati molto allettanti. «Il tempo è spesso sottovalutato come un fattore chiave per ottenere un ottimo affare di viaggio - afferma Alexandra Bowman, consulente di viaggio di Truely - Abbraccia l'approccio del madrugador, e farai una mossa intelligente».

2. Risparmi in bassa stagione

Secondo FasterCapital, il turismo dipende fortemente dalle stagioni e viaggiare durante la bassa o media stagione offre in genere sconti sostanziali. Anche se potrebbe essere necessario evitare i periodi più affollati, i viaggiatori possono incontrare meno folla, risparmiando notevolmente sul loro viaggio. «Viaggiare in bassa stagione è come trovare una cucina gourmet a prezzi di fast food - condivide Alexandra Bowman - Si tratta di trovare un equilibrio tra budget ed esperienza».

3. Offerte last minute

Le offerte last minute possono sembrare in contraddizione con gli sconti per prenotazioni anticipate, ma rappresentano un'altra potenziale opportunità di risparmio. Man mano che la data di partenza si avvicina, le compagnie di viaggio abbassano i prezzi dei pacchetti invenduti, trasformandoli in affari straordinari per chi è disposto a rischiare e ad aspettare. «Essere spontanei non è sempre una cosa negativa quando si tratta di viaggiare - afferma Alexandra Bowman - A volte, le storie migliori e i risparmi derivano da viaggi non pianificati».

4. Pacchetti combinati

Secondo SageJournals, le agenzie di viaggio spesso raggruppano servizi come voli, alloggi, pasti e tour in un pacchetto di viaggio completo. Questi pacchetti possono offrire risparmi maggiori rispetto alla prenotazione dei singoli elementi separatamente. Tuttavia, il viaggiatore deve fare attenzione a valutare il valore di ciascun elemento per garantire il massimo beneficio. Alexandra Bowman sottolinea: «I pacchetti sono comodità impacchettate con l'economia. Assicurati solo che il pacchetto risponda alle tue aspettative e necessità».

Pacchetti viaggio? Le strategie per risparmiare

5. Programmi di fedeltà e coupon

I programmi di fedeltà delle compagnie di viaggio o delle associazioni possono spesso tradursi in risparmi significativi. I punti possono essere riscattati per sconti, o offerte e coupon esclusivi per i membri possono rendere il viaggio più conveniente. «Le agenzie di viaggio apprezzano la fedeltà - sottolinea Alexandra Bowman - Essere un cliente o un membro abituale può sbloccare vantaggi e sconti incredibili».

Per risparmiare sul pacchetto viaggio serve strategia

Viaggiare nel nostro mondo sempre più piccolo è diventato un lusso necessario. Osservare l'andamento delle tendenze di viaggio, insieme a strategie essenziali per l'applicazione di sconti, può aiutare a trasformare i sogni di vacanze esotiche in realtà accessibili. Come conclude Alexandra Bowman, «avere una strategia è essenziale nel viaggio quanto fare le valigie con le cose indispensabili. Quindi pianifica in modo intelligente e viaggia lontano».