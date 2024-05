Concessioni balneari: addio proroghe, il Consiglio di Stato dice sì alle gare

Il Consiglio di Stato ha fatto chiarezza sul futuro delle concessioni balneari in Italia: la proroga automatica al 2024 è illegittima. Le spiagge, infatti, rappresentano una risorsa preziosa e limitata, e il loro utilizzo deve avvenire nel rispetto del principio di concorrenza. La sentenza del Consiglio di Stato, dunque, spiana la strada per l'indizione di gare pubbliche per l'assegnazione delle concessioni balneari. Un passo importante verso un sistema più trasparente e meritocratico, che garantisce pari opportunità a tutti gli operatori del comparto.

Concessioni balneari: il Consiglio di Stato dice basta alle proroghe

Stop alla proroga delle concessioni balneari: parla Capacchione (Sib)

«Il Consiglio di Stato in una decisione conferma quanto stabilito in un'altra analoga del 17 gennaio scorso. L'assenza della previsione dell'indennizzo per gli attuali concessionari impedisce la messa a gara delle concessioni demaniali marittime vigenti» ha commentato Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari aderente a Fipe-Confcommercio. «Si tratta oramai di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Si tratta di decisioni che impediscono ogni fuga in avanti dei Comuni. Mi auguro che, come ripetutamente promesso, il Governo emani quanto prima una legge. E vinceremo questa nostra battaglia per difendere il lavoro, le aziende e la balneazione attrezzata italiana».

Antonio Capacchione, presidente del Sindacato italiano balneari

«Si tratta di un modello di successo che il mondo ci invidia e che non permetteremo a nessuno di distruggere. Il Consiglio di stato dice, anche, che non può essere bandita la gara in assenza di una previsione riguardante il diritto all'indennizzo per i concessionari attualmente operanti» ha poi aggiunto Capacchione.

Concessioni balneari, il duro commento di Centinaio allo stop della proroga

Duro, poi, il commento di Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato e responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. «Il Consiglio di Stato ha qualche problema con le misure, sia delle coste italiane che delle proprie competenze. Esiste una legge dello Stato che proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni balneari e, dato che il potere legislativo spetta al Parlamento, la magistratura deve far rispettare quella legge, non boicottarla».

Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato e responsabile del dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega

«Inoltre, su quali basi il Consiglio di Stato parla delle coste come di una risorsa "sicuramente scarsa"? Hanno effettuato misurazioni che non sono a nostra conoscenza? Gli unici assunti sforniti di prova sembrano essere proprio quelli che i giudici di Palazzo Spada continuano a ripetere nelle loro sentenze. Il governo - ha continuato Centinaio - ha effettuato una rigorosa mappatura delle coste e, a partire da quei numeri, ha avviato un confronto con Bruxelles per giungere a un'intesa che, nelle nostre intenzioni, deve salvaguardare pienamente i concessionari attuali. Questo è l'unico tavolo che conta per giungere a una soluzione della questione. Almeno finché non riusciremo a cambiare la direttiva Bolkestein, un testo vecchio e scritto male, che sta all'origine di un'insensata persecuzione nei confronti di categorie come i balneari, le guide turistiche e gli ambulanti».