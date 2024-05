Radisson Collection, nel 2027 un nuovo hotel in Rue de Rivoli a Parigi

Nel 2027 Radisson Collection apre un nuovo hotel, in un iconico edificio Haussman sottoposto a tutela, in Rue de Rivoli a pochi passi dal Museo del Louvre e dal Marais, grazie alla collaborazione con Redevco e del suo progetto urbano multifunzionale "Bpm" (Beats Per Minute).

Come sarà il nuovo Radisson Collection a Parigi

Creato da Franklin Azzi Architecture, il progetto privilegia la fluidità tra le diverse aree dell'edificio e punta all'eccellenza ambientale, estendendosi su otto piani e coprendo più di 13 mq. Il piano terra e il primo piano forniranno 3mila mq di spazi commerciali, mentre i piani dal secondo al quarto ospiteranno 4mila mq di uffici. L'hotel, composto da 57 camere situate dal quinto all'ottavo piano, comprende l'ultimo piano con vista panoramica che è aperto al pubblico. Grazie all'architettura, all'altezza e allo stile snello dell'edificio, l'ultimo piano offre una vista panoramica a 360 gradi di tutti i luoghi di interesse di Parigi, tra cui la Torre Eiffel, Montmartre e Notre Dame.

Le spaziose camere e le suite dell'hotel offriranno viste uniche su Parigi arrivando a svettano sopra gli edifici circostanti. Il ristorante dell'hotel al settimo piano offrirà agli ospiti un prelibato percorso gastronomico, mentre il raffinato bar all'ottavo e ultimo piano delizierà gli ospiti con un'affascinante vista panoramica della città. Inoltre, la cripta del XII secolo presente nel seminterrato conquisterà gli ospiti con la sua storia avvincente, aggiungendo fascino e attrattiva all'hotel.

La posizione strategica del Radisson Collection a Parigi

Ma non solo l’interno. Anche “l’esterno” è da capogiro. L’hotel si trova, infatti, in Rue de Rivoli, la strada più trafficata di Parigi con 15 milioni di passanti all'anno, ma anche a soli 45 minuti dall'aeroporto Charles de Gaulle e a 30 minuti dall'aeroporto di Parigi-Orly. L’hotel è anche vicino alla linea 1 della metropolitana, la principale linea di Parigi che consente di raggiungere direttamente le attrazioni principali della città, come gli Champs Elysees, La Defense, Place de la Concorde e Place de la Bastille.

Radisson Collection e Redevco per un nuovo hotel di lusso a Parigi

«Siamo entusiasti di portare il marchio Radisson Collection a Parigi con un hotel così iconico – afferma Federico J. González, executive vice chairman di Radisson Hotel Group - Questo progetto non solo distinguerà il nostro brand a livello globale, ma soprattutto in Francia, dove attualmente abbiamo 23 hotel operativi e altri in fase di apertura. Con particolare attenzione al design personalizzato, al ricco patrimonio e alle esperienze uniche, l'hotel Radisson Collection nello storico 126 Rivoli sarà sicuramente una destinazione eccezionale sia per i francesi che per gli ospiti internazionali».

«Tutti in Redevco siamo lieti di questa partnership a lungo termine con Radisson Hotel Group - aggiunge Thierry Cahierre, presidente di Redevco Francia - L'implementazione del concetto di hotel ispirati a uno stile di vita elegante e sofisticato tipico di Radisson Collection, realizzato per rispondere perfettamente al carattere esclusivo della nostra attività al 126 Rivoli, dimostra il nostro desiderio strategico di trasformare tutti i nostri immobili in spazi abitativi vivaci e innovativi. Grazie agli elevati requisiti ambientali che abbiamo fissato per questa ristrutturazione e i suoi nuovi usi, Redevco conferma ancora una volta il suo ruolo di attore importante nella reinvenzione sostenibile e positiva delle città di domani».

«Il portafoglio di Radisson Collection in costante crescita comprende 66 hotel di prestigio operativi e prossimi all'apertura in località uniche al mondo e l'introduzione del marchio a Parigi segna una pietra miliare significativa per i nostri ospiti che cercano esperienze di lusso accessibili – spiega Elie Younes, executive vice president e global chief development officer di Radisson Hotel Group - Continuiamo a fornire più possibilità ai nostri ospiti e opportunità ai nostri proprietari e siamo grati a Redevco per la fiducia riposta nei nostri marchi e nelle nostre persone».

«La collaborazione tra Redevco e Radisson Hotel Group promuove quell'ambizione che verrà applicata per scrivere una nuova pagina di storia del nostro iconico immobile 126 Rivoli e renderlo un luogo eccezionale dall'ambiente vivace e connesso. Siamo rimasti conquistati dall'intenso lavoro di collaborazione dei team di Radisson Hotel Group prima della firma, nonché dall'offerta proattiva dei servizi proposti per altri usi del sito e in linea con l'attività, ma anche dal forte impegno per l'ambiente che condividiamo», aggiunge Cécile Pouzadoux, portfolio director di Redevco France.