Balneari, indennizzi in arrivo per i concessionari uscenti? Il punto

Il governo Meloni accelera sul dossier "concessioni balneari" per scongiurare il caos delle gare in scadenza e le proteste delle categorie. Inizialmente prevista per il 12 giugno, dopo le elezioni europee, la riunione del tavolo tecnico sul demanio marittimo è stata infatti anticipata a oggi, lunedì 20 maggio. L'urgenza è dettata dalla moltiplicazione dei bandi di gara per l'assegnazione delle concessioni da parte dei Comuni, in assenza di una cornice normativa nazionale. Il punto su cui verterà la riunione? Gli indennizzi per i concessionari uscenti.

Balneari, la Meloni accelera anticipando il tavolo tecnico per scongiurare il caos

Il punto della situazione per le concessioni balneari

C'è tanto caos. Soprattutto considerando che l'attesa - che dura da mesi - per una legge statale che definisca i criteri di riassegnazione delle concessioni balneari sta creando tanta incertezza nel comparto. I Comuni, infatti, procedono in autonomia, con il rischio di generare un quadro normativo frammentario e disparità tra le diverse località. A questo si aggiunge la delusione delle categorie per le mancate promesse di Fratelli d'Italia, che in campagna elettorale si era impegnata a tutelare le attività storiche dalla Bolkestein.

Balneari, indennizzi in arrivo per i concessionari uscenti?

Intanto, parallelamente al tavolo tecnico, prosegue l'iter della proposta di legge che abolisce la devoluzione gratuita degli stabilimenti balneari allo Stato al termine della concessione. Il decreto legge presentato dai deputati di Fratelli d'Italia Zucconi e Caramanna prevede il riconoscimento di un indennizzo economico ai concessionari uscenti, a carico dei subentranti. Un'ipotesi che potrebbe trovare accoglimento anche nel confronto, accelerando la ricerca di una soluzione condivisa per il comparto balneare.