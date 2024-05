Bar Ernesto: 50 anni di tradizione e gusto a Catania

Catania è stata da sempre rinomata per la qualità della sua rosticceria, che affonda le proprie radici nell’antica tradizione gastronomica angioina. Tuttavia, oggi si può affermare, senza tema di smentita, che gli stessi vertici sono stati raggiunti nella gelateria ed in particolare in quella d’autore, contendendo il primato a quella di Messina. E questo emerge sempre più efficacemente negli ultimi anni. Ed ecco che assume una maggiore rilevanza tematica, l’evento che ci ricorda i 50 anni dalla sua fondazione del Bar Ernesto sul lungomare di Catania.

Il Bar Ernesto a Catania compie 50 anni

Il Bar Ernesto, un punto di riferimento per attimi di piacere

Il Bar Ernesto è stato da sempre il principale punto di riferimento per un appuntamento piacevole, connesso ad una passeggiata o ad una uscita al cinema. Infatti Francesco Urzì, dopo una decina di anni come principale collaboratore del fondatore siracusano Ernesto Risita - maestro gelatiere d’eccezione, che importò il gusto di gelato al gelsomino e quello alla ricotta quando la preparazione più golosa era il “pezzo duro a zuccotto” - insieme alla moglie Maria Isabella, decise di rilevare il locale.

Floriana, Giorgia, Serena, Maria Isabella, Francesco e Anna Urzì

Le innovazioni stilistiche non tardarono a conquistare le preferenza di gusto e di abitudini di grande parte dei catanesi: primo fra tutti la “destagionalizzazione” del gelato da passeggio e l’offerta più articolata e completa di servizi gastronomici. L’arrivo delle figlie Anna, Serena, Floriana e Giorgia ha segnato il definitivo salto nella direzione della “qualità totale”, attraverso la introduzione di strumenti gestionali, tratti dal background culturale, acquisito nei precedenti anni di studi, e la diversificazione dell’offerta ad un pubblico sempre più esigente ed articolato.

Bar Ernesto, una solida tradizione

Ma la base di riferimento è rimasta sempre la solida tradizione, da cui derivano tutte le fantasiose e azzeccate evoluzioni del prodotto offerto, sostenuta da una puntigliosa ricerca delle materie prime di qualità per prepararlo e da una modalità di offerta sempre più improntata sulle crescenti esigenza della Clientela. In questo contesto sorge la vocazione di Serena, la seconda delle sorelle, che, dopo la laurea in Giurisprudenza ed un master su “Diritto del lavoro e management delle risorse umane”, non è riuscita a resistere ai ricordi della sua gioventù, già creativa nelle giornate trascorse al fianco del suo papà, durante le sue attività di lavoro.

Arancinetti al ragù con un fritto perfettamente asciutto 1/5 Cannoli salati con ricotta, guanciale e pistacchio 2/5 Cocktail di gamberi 3/5 Mini broches col tuppo con burger 4/5 Monoporzione “Terra dell’Etna”: gelato al pistacchio salato con cuore di mango e maracuja e salsa ai frutti rossi, ricoperto da una glassa al carbone vegetale 5/5 Previous Next

Serena, dopo un primo contatto con tutti gli aspetti operativi, nelle varie dimensioni dell’azienda, dal 2019, si è dedicata prevalentemente e pervicacemente al laboratorio di gelateria ed essendo munita di fervente creatività, ha dato luogo a tutta una serie di performance, appassionate ed appassionanti, che l’hanno proiettata nel firmamento della gelateria e le hanno procurato diversi riconoscimenti anche in ambito nazionale. Ma anche l’altra sorella Anna, è riuscita a fornire il giusto impulso al business di Bar Ernesto e nella sua amministrazione, ispirando tutte le più innovative modalità gestionali, per una azienda sempre più attenta alla sostenibilità.

Bar Ernesto, assaggi speciali per una serata speciale

Quindi, nella serata clou dello scorso 14 maggio, 50° anniversario della fondazione del Bar Ernesto, in un locale ridisegnato per l’occasione da Enzo Mosca, stimolato da Anna e Serena, sono state tutta una serie di assaggi di piatti della tradizione pluridecennale, reinterpretati in una chiave più moderna, come in una sorta di rivisitazione completa, in chiave finger food, di un passato glorioso dato che Francesco nella sua gelateria-caffetteria introdusse subito la rosticceria.

Gelateria Bar Ernesto

Viale Ruggero di Lauria 91/93 – 95127 Catania

Tel 095 491680