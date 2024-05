Newlat Food, operazione storica: acquisita la rivale britannica Princes

Newlat Food, gruppo alimentare emiliano quotato in Borsa, ha firmato un accordo per l'acquisizione del 100% del capitale di Princes, azienda britannica del settore alimentare, per 700 milioni di sterline (circa 822 milioni di euro). L'operazione darà vita a un colosso alimentare con un fatturato consolidato di 2,8 miliardi di euro, posizionandolo tra i principali player in Europa.

Newlat ha acquisito il 100% della britannica Princes

Newlat, un’acquisizione storica

Si tratta della prima volta che un'azienda alimentare italiana acquisisce una rivale straniera di tali dimensioni. L'operazione, che porta Newlat Food a raddoppiare la sua offerta di prodotti, rappresenta un passo fondamentale nella strategia di crescita del gruppo. Newlat pagherà 650 milioni di sterline in contanti, utilizzando risorse proprie e un prestito bancario da 300 milioni di euro. I restanti 50 milioni saranno finanziati con la vendita di azioni Newlat a Mitsubishi Corporation, che diventerà azionista del gruppo con una quota del 20% circa. L'acquisizione di Princes consentirà a Newlat Food di ampliare significativamente il proprio portafoglio prodotti, includendo marchi iconici come Branston Pickle, Fray Bentos e Batchelors. Questo permetterà al gruppo di offrire ai propri clienti una gamma completa di prodotti alimentari, coprendo l'intera dieta mediterranea.

Newlat, sempre più protagonista a livello internazionale

L'operazione è vista come un'opportunità per generare significative sinergie, in particolare nello stabilimento di trasformazione del pomodoro di Foggia, il più grande d'Europa. Newlat potrà così aumentare la propria capacità produttiva ed esportare i prodotti in nuovi mercati, come la Germania.

Angelo Mastrolia, presidente di Newlat

Con questa acquisizione, Newlat Food si posiziona come uno dei principali player nel settore alimentare europeo. Il gruppo avrà una forte presenza in Italia, Regno Unito e altri mercati europei, con un portafoglio prodotti completo e una base clienti ampia e diversificata.

Newlat, una tappa fondamentale di crescita

L'operazione è vista con favore anche dal governo italiano, che la considera un segnale di forza e resilienza dell'economia italiana. L'acquisizione di Princes da parte di Newlat Food è un'operazione di grande importanza che rafforza la posizione dell'Italia nel settore agroalimentare a livello globale. «Siamo estremamente orgogliosi - ha sottolineato il presidente di Newlat, Angelo Mastrolia - di essere giunti ad un accordo per questa transazione, che segna una tappa fondamentale nella nostra strategia di crescita». «Princes Limited - ha aggiunto - è un'azienda prestigiosa e l'integrazione delle sue attività con Newlat Food ci permette di consolidare ulteriormente la nostra posizione di leader nel settore alimentare».