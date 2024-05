“Indistruttibili” e personalizzabili: i piatti novità di Casolaro Hotellerie

Dal 20 al 22 maggio, Casolaro Hotellerie, azienda napoletana specializzata nella distribuzione di un ampio ventaglio di articoli per l’universo Horeca, ha partecipato a Napoli al salone internazionale Tuttopizza. «Per noi il settore della pizza è di fondamentale importanza - ha sottolineato Vittorio Casolaro, direttore commerciale e responsabile divisione personalizzazioni - Garantiamo alle pizzerie un prezioso supporto per migliorare l'identità di marca con porcellane decorate su misura. Siamo impegnati nel fornire soluzioni personalizzate e di alta qualità che rispecchino l'unicità e l'eccellenza dei nostri clienti nel settore dell'ospitalità e della ristorazione. Per questo, in occasione della fiera, dedichiamo condizioni favorevoli sulla linea Posillipo, e su tutta la gamma di prodotti esposta».

L'ampio stand di Casolaro Hotellerie a Tuttopizza

Casolaro Hotellerie, la linea Posillipo ad alta resistenza

Casolaro, sul mercato da 150 anni, ha presentato a Tuttopizza la sua ultima novità: i piatti "indistruttibili" della linea Posillipo della Landhaus in porcellana ad alta resistenza. Questi piatti sono in grado di sopportare urti e abrasioni, garantendo una lunga durata nel tempo, oltre a rappresentare un notevole risparmio economico grazie alla loro durabilità.

Casolaro Hotellerie, il forno aziendale per ogni decoro

Un ulteriore valore aggiunto è rappresentato dalle “personalizzazioni sartoriali” su porcellana, il servizio di punta dell’azienda, che sin dagli anni '50 ha sempre coltivato e implementato l'arte della personalizzazione. Lo staff dell'ufficio grafico è pronto a studiare, progettare o trasferire una semplice idea sui piatti scelti; piccoli dettagli, decori originali o semplicemente un logo distintivo, per un prodotto unico, su misura. Casolaro dispone di un forno ad alta tecnologia interno all'azienda, che consente di curare tutti i passaggi senza imperfezioni.

Vittorio Casolaro tra i suoi piatti personalizzati

La possibilità di personalizzare questi piatti “resistentissimi” consente alle pizzerie di comunicare i propri valori e distinguersi dalla concorrenza, rafforzando così la brand identity. Il claim dell'azienda, "You think, Casolaro Inks", sottolinea l'impegno di Casolaro Hotellerie nel trasformare le idee dei propri clienti in realtà. Una realtà che dura nel tempo.

F.lli Casolaro Hotellerie

Cis - Isola 8, 8001/8007 - 80035 Nola (Na)

Tel 081 5108631