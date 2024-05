Apheon cede le quote di maggioranza in Dolciaria Acquaviva a Vandemoortele

Apheon, fondo di private equity paneuropeo, ha ceduto la sua quota di maggioranza in Dolciaria Acquaviva, azienda italiana leader nella produzione di prodotti da forno surgelati di alta qualità, al gruppo alimentare belga Vandemoortele. L'operazione conclude con successo un quinquennio di proficua collaborazione tra Apheon e la famiglia Acquaviva, iniziata nel 2019.

Dolciaria Acquaviva entra a far parte del gruppo belga Vandemoortele

Dolciaria Acquaviva passa a Vandemoortele: i commenti dei protagonisti

Pierluigi Acquaviva, ceo di Dolciaria Acquaviva, ha commentato così il passaggio di quote: «Siamo molto soddisfatti di entrare a far parte del gruppo Vandermoortele, che genererà interessanti opportunità per i nostri clienti, partner e dipendenti. L'operazione è supportata da un forte razionale strategico derivante dalla perfetta complementarità a livello di presenza geografica, gamma prodotti ed efficienza industriale tra le due aziende. Apheon è stato un partner fondamentale per la nostra crescita degli ultimi anni e vorrei ringraziarli sentitamente per tutto il loro supporto».

Un'operazione che si sposa perfettamente con la strategia di Vandemoortele, che punta a diventare un gruppo leader a livello mondiale nel comparto dei prodotti da forno surgelati di alta qualità, rafforzando la sua presenza nel sud Europa e aumentando ulteriormente la penetrazione in tutte le regioni italiane. «L'Italia è il secondo business più importante nel mondo per Vandemoortele - ha affermato Piergiorgio Burei, managing director di Vandemoortele Italy. Questa acquisizione è una conferma dell'impegno del Gruppo e rappresenta una significativa opportunità di crescita per la nostra azienda».

Dolciaria Acquaviva passa da Aphon a Vandemoortele: cosa sapere sulle tre realtà

Vandemoortele

Fondata a Izegem, in Belgio, nel 1899, Vandemoortele è un gruppo alimentare familiare, leader in Europa nella produzione e vendita di prodotti da forno surgelati e di soluzioni alimentari a base vegetale di alta qualità che si caratterizzano per l’attenzione alla sostenibilità, dall'approvvigionamento degli ingredienti all'imballaggio del prodotto ed alla distribuzione. In un 2023 impegnativo, caratterizzato da uno scenario economico incerto e da continue tensioni geopolitiche, il Gruppo Vandemoortele ha registrato eccellenti risultati finanziari con una crescita costante dei ricavi in entrambe le business lines ed un significativo miglioramento della redditività. Il gruppo è presente in 12 paesi dell'Unione europea e negli Stati Uniti: l'Italia, secondo business per importanza nel Gruppo, è leader nei prodotti da forno surgelati con un portafoglio di marchi che comprende Agritech (Pane), Lanterna (Focaccia e Pizza), Banquet D'Or (Croissanteria), Doony's (Donuts), Patisserie du Chef (Pasticceria). Con uffici a Genova e Milano, l'azienda opera attraverso due stabilimenti produttivi a Genova (Focaccia e Pizza) e Ravenna (Pane, Focaccia e Pizza) e distribuisce i suoi prodotti nei canali Horeca e retail.

Dolciaria Acquaviva

Dolciaria Acquaviva è un'azienda italiana leader nella produzione di prodotti da forno surgelati di alta qualità che comprendono specialità dolci e salate, pane e pasticceria. Fondata nel 1979, vicino a Napoli, è oggi uno degli attori più importanti nel mercato dei prodotti da forno e di pasticceria surgelati in Italia e all’estero. L'azienda opera con quattro stabilimenti produttivi a Gricignano d’Aversa (Caserta), Buccinasco (Milano), Alfianello (Brescia), Burago di Molgora (Monza Brianza), servendo oltre 40mila clienti in tutta Italia nel canale Horeca.

Apheon

Apheon è una società di investimento di private equity paneuropea che gestisce asset per circa tre miliardi di euro provenienti da famiglie e investitori istituzionali globali selezionati. Apheon si caratterizza per il suo approccio di partnership, fornendo “patient and friendly capital” e know-how industriale a imprenditori e management teams, preparando le loro aziende per il futuro. Apheon collabora con aziende leader con una posizione sostenibile e competitiva in settori di nicchia e attraenti, fungendo da porta d'ingresso verso l'Europa per le aziende del mid-market. Dalla sua fondazione nel 2005, Apheon ha investito in 40 società in tutta Europa e completato circa 170 acquisizioni aggiuntive per un valore complessivo di transazioni superiore a 7 miliardi di euro. L’attuale portafoglio di Apheon è composto da 20 società nei settori di riferimento, con un fatturato di circa 3 miliardi di euro e più di 20mila dipendenti. Apheon è assistita da Apheon Advisors, con uffici a Bruxelles, Milano, Madrid, Parigi, Monaco e Amsterdam.