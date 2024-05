Fedegroup: 20 anni di passione per l'ospitalità e la ristorazione in Veneto

Storia, cultura enogastronomica, arte, bellezze naturalistiche e proposte adatte ad ogni esigenza: il Veneto si conferma meta di punta del turismo in Italia, capace di attrarre un pubblico internazionale alla ricerca dell’autenticità tricolore e delle migliori esperienze del territorio alimentando, grazie ad itinerari ricchi di scenari ed esperienze, anche flussi del turismo di prossimità.

Mirko Sanna, direttore generale di Fedegorup

È proprio in questo territorio straordinario che si trovano alcune delle eccellenze del portfolio di Fedegroup, azienda leader nel segmento dei servizi per la ristorazione in outsourcing che quest’anno celebra i primi 20 anni di attività.

Villa Barbarich: un gioiello dell'ospitalità veneta

Alle porte della laguna veneziana si trova Villa Barbarich, relais custodito tra le mura di una preziosa villa veneta di inizio Cinquecento nata per volontà della Famiglia Malipiero, che ne fece la propria residenza estiva, sulle sponde del fiume Marzanego tra Mestre e Zelarino.

La storia del territorio permea ogni spazio di Villa Barbarich, dai pavimenti degli ampi corridoi e delle camere in originale cotto veneziano fino agli affreschi del Pozzoserrato che decorano il Piano Nobile, finemente restaurati secondo le tecniche dell’epoca, per arrivare poi nelle cucine del ristorante, dove ogni giorno l’equipe de cuisine interpreta la migliore tradizione enogastronomica veneta, fatta di materie prime semplici e sapori intensi e inconfondibili.

«Villa Barbarich è il nostro fiore all’occhiello sul fronte dell’hospitality, - dichiara Mirko Sanna, direttore generale di Fedegroup - una location unica, capace di evocare sin dal primo momento quell’atmosfera tipica della Serenissima, fatta di cultura, convivialità ma anche di riposo e meditazione. In pochi minuti di transfer privato dalla quiete del parco di xx ettari, con piscina privata e una suggestiva orangerie, è possibile passare alla frenesia di Venezia o di Padova in un continuum esperienziale che impossibile da sperimentare altrove».

Caffè Pedrocchi: un pezzo di storia padovana

Proprio a Padova Fedegroup gestisce da un oltre un decennio l’antico Caffè Pedrocchi, uno dei tre famosi “senza” della città. «La sfida più grande dell’entrare in un Caffè storico è stata valorizzarne il patrimonio culturale e allo stesso tempo riportarlo al centro della vita contemporanea della città: sin dal nostro ingresso la scelta è stata quella di rispettare le volontà testamentarie del suo fondatore, Antonio Pedrocchi, che voleva un Caffè sempre aperto per la città.» - Continua Sanna.

«Oggi il Pedrocchi è un luogo “vitale” e capace di soddisfare un vasto pubblico, da chi sceglie di gustare un espresso al banco storico a chi invece vuole concedersi un momento in più scoprendo i prodotti della pasticceria nata negli spazi dell’antica Sala degli Specchi o ancora, gustare i piatti del territorio durante il pranzo o la cena in una delle Sale storiche al piano terra. A quasi duecento anni dall’inaugurazione del Pedrocchi, possiamo dire con orgoglio che la Sala Verde resta sempre aperta per chi vuole sedersi a leggere un giornale, scambiare qualche parola, studiare qui non esiste alcun obbligo di consumazione, anzi offriamo il caffè americano a chiunque ne voglia una tazza».

Baessato: il glamour della movida veneta

Quando le luci del giorno si affievoliscono e cedono il passo alla sera, Baessato, brand acquisito da Fedegroup nel 2023 con i 3 locali di Padova, Noventa ed Este, apre le sue porte e si conferma tra i protagonisti della movida offrendo al pubblico in cerca di socialità un’esperienza glamour e ricercata.

«Ogni dettaglio di Baessato, dal design degli interni alla selezione food&beverage, è studiato per rispondere all’esigenza di convivialità, condivisione e intrattenimento dei nostri clienti», racconta Sanna che è anche fondatore del brand «Se per il pranzo e la cena sono le proposte culinarie ricche di eccellenze territoriali, a soddisfare il palato dei nostri clienti, la sera è la ricercatezza della drink list, abbinata all’atmosfera che si crea grazie all’accurata selezione musicale, a dominare la scena. La prossima sfida di Baessato è l’apertura del primo locale stagionale, a Sottomarina di Chioggia, per portare in riva al mare lo spirito elegante e vivace del nostro brand, andando a conquistare anche chi sceglie le spiagge venete come meta estiva».

Golocious e Feeling Pizza: l'italianità in tavola

Fedegroup ha portato in Veneto anche Golocious e Feeling Pizza, due brand che celebrano l’italianità in ogni piatto rivolgendosi a pubblici diversi: se con il primo il mondo del burger, rivisitato secondo le regole di stagionalità, qualità delle materie prime e territorialità, incontra il gusto dei più giovani, con il secondo è la vera pizza napoletana a conquistare il pubblico e le famiglie che lo scelgono.

«Abbiamo aperto Golocious e il primo Feeling Pizza a Bassano del Grappa, uno di fronte all’altro, proprio perché sappiamo quanto sia importante offrire al consumatore finale una scelta “su misura” in base alle esigenze specifiche di ogni target. La differenziazione è alla base della nostra attività che mixa proposte ‘sartoriali’ e food format conosciuti e amati dal grande pubblico, mantenendo come caratteristiche principali la riconoscibilità e l’identità di ogni locale».

