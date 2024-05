La Esse Romagnola raddoppia a Milano: nuovo ristorante in via Ugo Bassi

La Esse Romagnola raddoppia a Milano. Dopo il successo del ristorante di via Tortona, arriva la nuova apertura nel cuore del quartiere Isola: in via Ugo Bassi 14, ai piedi di "Primo", l'avveniristico building di 8.500 metri a ridosso dell'area della stazione di Porta Garibaldi e a pochi passi dalla linea lilla della metropolitana milanese.

La Esse Romagnola apre un nuovo ristorante a Milano

La proposta de La Esse Romagnola a Milano

Il menu è alla carta, strutturato in modo semplice e intuitivo come nello stile de La Esse Romagnola, con il chiaro obiettivo di valorizzare gli ingredienti iconici romagnoli: primi piatti a base di pasta fresca realizzata dalle sapienti mani delle 'zdore romagnole, secondi piatti di carne, taglieri di salumi e formaggi artigianali, con proposte anche vegetariane. Si può così sperimentare un'autentica esperienza nella tradizione gastronomica della Romagna, con tutto il piacere genuino della convivialità. La proposta di pasta fresca del locale resta chiaramente in focus sui prodotti romagnoli più iconici: passatelli, cappelletti, lasagne e gnoccatelli; quest'ultimi sono un formato brevettato dal brand e in questo menu vengono proposti con una fonduta di taleggio e crumble di noci.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Gli affezionati troveranno ancora Il Tagliolino La Esse, altro piatto iconico del progetto, servito su crema di Parmigiano Reggiano Dop, uovo poché e tartufo nero pregiato. Capitolo a parte merita la Piada de La Esse Romagnola, realizzata secondo una ricetta studiata ad hoc con l'utilizzo di ingredienti tipici di alta qualità e disponibile sia in versione tradizionale sia all'olio di oliva e farine semintegrali. Per le farciture regna la tradizione, come nella versione "Romagna Mia" a base di prosciutto crudo di Parma 24 mesi, squacquerone di Romagna Dop e rucola.

Com'è il secondo ristorante di La Esse Romagnola a Milano

La nuova location di Milano, che conta oltre 90 coperti anche all'esterno, richiama fedelmente le caratteristiche chiave e il linguaggio degli altri ristoranti del gruppo, ispirati all'atmosfera delle tipiche cascine di campagna: il pavimento in legno, l'effetto sui muri è quello "consumato dal tempo", luci calde e avvolgenti. I complementi di arredo e l'oggettistica di una volta completano il mood. La Esse Romagnola è un vero e proprio universo in cui ogni dettaglio evoca profumi e colori tipici dell'entroterra romagnolo, dalle balle di fieno alle spighe di grano, fino agli outfit dello staff, ispirati all'abbigliamento tipico dei contadini.

Tutto quello che c'è da sapere su La Esse Romagnola

Fondata da quattro giovani imprenditori, La Esse Romagnola nasce a Rimini nel 2017 dalla volontà di Alice Gualtieri, Sofia Zannoni e i due fratelli Fabrizio e Diego Nanni di creare un vero e proprio format per esportare in tutto il mondo lo spirito e l'identità enogastronomica della loro terra e cioè la Romagna. La Esse Romagnola è oggi un brand di ristorazione che si propone come una trattoria moderna, in cui vengono raccontati i sapori romagnoli e dove si propone una cucina autentica che utilizza esclusivamente materie prime del territorio romagnolo e di alta qualità.

La Esse Romagnola: Alice Gualtieri e i due fratelli Fabrizio e Diego Nanni

A partire dall'apertura del primo punto vendita di Rimini il progetto si è affermato come locale di riferimento, sia dal punto di vista food che da quello dell'accoglienza calorosa, tipicamente romagnola. Dopo il successo dei primi due store, i quattro soci hanno così deciso di sviluppare ulteriormente il loro business, rendendo "La Esse Romagnola" un esempio di format retail solido e replicabile nel quale anche il naming sottolinea la tipicità: la "esse romagnola" si riferisce proprio alla parlata tipica che ha nel suono della lettera S una particolare e riconoscibile inflessione onomatopeica.