Isole Eolie, cancellazioni e viaggi con riserva: è caos sui collegamenti via mare

Viaggi con riserva, scali omessi e tratte cancellate. È quanto denuncia Federalberghi Isole Eolie, lamentando la precarietà dei collegamenti marittimi con le isole minori dell'arcipelago come Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli.

«Ogni qual volta le previsioni - a volte allarmistiche e non sempre del tutto giustificate - iniziano a volgere al brutto, si semina il timore di non viaggiare e veniamo puntualmente sollecitati con lamentele e preoccupazioni che provengono dai nostri associati, dai tour operator, dai commercianti o da semplici cittadini - ha sottolineato Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie. Abbiamo gruppi di turisti che partono in anticipo per il timore di non poter viaggiare regolarmente il giorno fissato per la partenza e isole che, complici le inopinate riduzioni ancora in atto sul comparto navi, rimangono prive dei beni di prima necessità. Il danno è economico ma ancora prima sociale. Questa gestione dei collegamenti marittimi, anche per la mancata istituzione dell’annunciato e mai avviato sistema di monitoraggio, sta decretando lo spopolamento delle isole più piccole; è un danno inimmaginabile che sta diventando irreversibile».

Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie

Per esempio, il 30 aprile, un aliscafo ha imbarcato a Filicudi 50 passeggeri diretti a Lipari-Milazzo, portandoli con sé ad Alicudi perché il mezzo non era sicuro di poter tornare a Filicudi. Il 1° maggio, invece, è stata cancellata la tratta Lipari-Rinella-Santa Marina Salina-Lipari-Vulcano-Milazzo perché l'aliscafo proveniente da Milazzo la sera prima non ha fatto scalo a Lipari e non si è riposizionato per la corsa successiva. Saltata anche la corsa Milazzo-Stromboli delle 6:00, con alcuni turisti costretti a prendere un gommone per raggiungere Milazzo e l'aeroporto di Catania.

Per questi continui disservizi (soprattutto nei giorni di festa), Federalberghi chiede l'istituzione di un sistema di monitoraggio dei collegamenti marittimi e la convocazione del tavolo tecnico regionale permanente con l'assessore ai Trasporti. «In tutto questo, il tavolo tecnico regionale permanente più volte richiesto all'assessore ai Trasporti, Alessadnro Aricò, continua a non essere convocato» ha poi concluso uno scocciato Del Bono.