Matrimonio da 139 milioni di euro: Ambani e Merchant si sposano a Portofino

Si avvicina il grande giorno per Anant Ambani, il figlio del miliardario indiano Mukesh Ambani, e la sua fidanzata Radhika Merchant. Le loro nozze, tra le più attese e costose degli ultimi anni (voci di corridoio parlano di circa 139 milioni di euro), si terranno a luglio a Portofino, perla della Liguria.

Già dalla festa pre-matrimoniale di marzo, a Jamnagar in India, si era capito che il matrimonio sarebbe stato sontuoso. Per la festa di fidanzamento, durata ben tre giorni come da tradizione indù, infatti, la famiglia Ambani ha sborsato 8 milioni di dollari per un'esclusiva performance di Rihanna. Tra gli ospiti, nomi del calibro di Mark Zuckerberg e Bill Gates.

Anant Ambani, un matrimonio da 139 milioni di euro

Le nozze a Portofino promettono di essere ancora più sfarzose. I preparativi sono già in pieno svolgimento e si stima che l'evento costerà in totale 139 milioni di euro. La sposa sfoggerà diversi abiti da sogno, tra cui uno firmato Versace, mentre gli invitati - che potrebbero superare le 1.200 persone - potranno gustare pasti di altissima qualità.

Non è escluso che per l'occasione il comune di Portofino venga chiuso al pubblico, consentendo l'accesso solo agli ospiti. La location del matrimonio è ancora top secret, ma dovrebbe essere opera del flower designer italiano Vincenzo Dascanio.

Ecco chi è Anant Ambani

Anant Ambani, 30 anni, è il figlio di Mukesh Ambani, undicesimo uomo più ricco del mondo con un patrimonio di 116 miliardi di dollari. Lavora per l'azienda di famiglia, Reliance Industries Limited, e si dedica con passione alla tutela degli animali. Ha infatti sviluppato Vantara, un progetto che utilizza le tecnologie più avanzate per creare un'area di conservazione della fauna selvatica, una sorta di "ospedale" che ospita oltre 2 mila animali sottratti allo sfruttamento, tra cui elefani e tigri.