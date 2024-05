Telepass, rincari e concorrenza: come cambia il mercato del telepedaggio?

A partire da luglio 2024, il canone mensile base di Telepass Family passerà da 1,83 euro a 3,90 euro, con un aumento del 113%. Anche se non si può ancora misurare con precisione l'impatto che la nuova politica dei prezzi applicata dell'azienda avrà sul numero di utenti attivi, dato che il rincaro ha spinto molti utenti a cercare alternative. Intanto la segnaletica in autostrada, pur rimanendo di colore giallo, ha tolto la scritta "Telepass" proprio in virtù dello sbarco di nuovi operatori sul mercato come UnipolMove e MooneyGo.

La nuova segnaletica in autostrada per il Telepedaggio: gialla, ma senza la scritta Telepass

Telepedaggio, cosa dice la normativa?

Dopo decenni di monopolio, infatti, anche l'Italia ha dovuto recepire la direttiva europea del 2019 che di fatto imponeva la liberalizzazione del telepedaggio ha aperto la strada anche ad altri soggetti - come UnipolMove e MooneyGo - che hanno provato ad inserirsi in un mercato dominato da Telepass. A partire dal 2022, i concorrenti di Telepass hanno provato a guadagnare sempre più terreno e ora proprio Telepass ha mandato un'informativa ai propri clienti comunicando un aumento delle tariffe a partire dal prossimo luglio.

Telepass, perché e quanto aumentano le tariffe?

“A partire dal prossimo primo luglio, intendiamo attuare alcune modifiche alla nostra offerta: in particolare, il canone del servizio Telepass Family verrà portato a 3,90 euro (Iva inclusa) su base mensile”. Inizia così il messaggio che l'azienda sta mandando ai propri clienti. La relativa proposta di modifica è “dettata in particolare dal significativo incremento di oneri, costi e investimenti per Telepass, dal sempre più alto livello qualitativo dei servizi di pagamento erogati e dal riposizionamento di mercato della relativa offerta”. Se l'opzione Family (che di fatto è quella base) passerà, su base mensile, da 1,83 euro a 3,90, la Plus passa da 3 euro mensili a 4,90 euro se si è sottoscritto l'abbonamento dopo il 15 aprile 2024 e a 5,14 per i clienti che lo avevano già attivato prima di quella data, quindi i clienti storici.

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Telepass, quali sono le alternative e quanto costano

Il concorrente più agguerrito in questa fase è UnipolMove, la proposta di UnipolTech che afferisce al gruppo assicurativo UnipolSai. Fino al 7 maggio, infatti l'abbonamento ad UnipolMove sarà completamente gratuito per 12 mesi mentre poi avrà un canone di 1,5 euro al mese, con possibilità di associare un secondo dispositivo allo stesso contratto per 1 euro aggiuntivo, sempre a decorrere dal 13° mese: il secondo dispositivo è infatti incluso nella promozione gratuita.

UnipolMOve e MooneyGo sono entrati nel mercato del telepedaggio

Tariffa simile anche per MooneyGo che propone lo stesso canone mensile di UnipolMove (1,50 euro al mese), ma senza periodo di promozione gratuito e con un costo di attivazione di 5 euro. MooneyGo è la fintech italiana attiva nei servizi e nelle soluzioni tecnologiche personalizzate di pagamento, mobilità e bancari di prossimità, controllata da Enel e Intesa Sanpaolo.

Telepass, UnipolMove e MooneyGo cosa offrono?

Oltre al pagamento del telepedaggio con abbonamento a canone mensile, tutti e tre gli operatori offrono la possibilità di attivare la funzione pay per use: si va dall'euro al giorno di Telepass (con 10 euro di costo di attivazione) ai 50 centesimi di UnipolMove, mentre MooneyGo chiede 2,20 euro nei mesi in cui si utilizza il servizio (con 10 euro di costo di attivazione).

Oltre al canone mensile, si può attivare anche la modalità pay per use

A livello di copertura autostradale, Telepass e MooneyGo sono già abilitati su tutta la rete nazionale, mentre le uniche eccezioni per UnipolMove sono in Sicilia e per il tunnel Schio-Valdagno, entrambe in corso di attivazione secondo quanto comunicato dall'azienda. Tutte le compagnie offrono la possibilità di pagare servizi aggiuntivi (che variano però da operatore a operatore), ma alcuni - come le strisce blu e i parcheggi, anche se la copertura va verificata e non è uguale per tutti - sono comuni. Telepass, UnipolMove e MooneyGo danno inoltre in egual modo la possibilità di associare la propria targa per pagare in automatico l'eventuale ingresso nell'Area C di Milano.

Quanto costa disdire l'abbonamento Telepass?

Telepass in ogni caso ha ribadito che chi non intende accettare le modifiche unilaterali proposte con i relativi aumenti, può recedere dal contratto Telepass Family con effetto immediato, senza penali o costi di disattivazione, dandone comunicazione all'azienda entro il 30 giugno 2024. Oltre a comunicare la propria volontà di recedere dal contratto, occorrerà anche riconsegnare il proprio dispositivo entro sei mesi. Chi invece non intende cambiare operatore, non dovrà fare nulla: le nuove condizioni si applicano automaticamente in base al tipo di contratto in essere.