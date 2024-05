Attrezzature per la ristorazione: un'industria sempre più chiave per l'Italia

Applia, l'associazione confindustriale che rappresenta i produttori di elettrodomestici e attrezzature per la ristorazione in Italia, ha tenuto a Milano la sua assemblea dei soci. L'evento è stato l'occasione per presentare due importanti studi strategici sul settore, oltre a discutere le sfide e le opportunità future per l'industria.

A Milano l'assemblea dei soci di Applia

Applia, attrezzature industria chiave per il made in Italy

Il settore degli elettrodomestici e delle attrezzature per la ristorazione rappresenta un'industria chiave per il Made in Italy, con un fatturato di 19 miliardi di euro, di cui 12 all'export, e 145mila addetti diretti e indiretti. «In un contesto di mercato non semplice - spiega il presidente Paolo Lioy - Applia Italia continua a lavorare per dare evidenza di come i nostri prodotti possano giocare un ruolo di primo piano nell'abbattimento dei consumi energetici delle famiglie, e dunque del Paese, per valorizzare l'Industria dell'elettrodomestico, eccellenza del Made in Italy. Proprio in quest'ottica abbiamo colto con grande favore prima l'impegno del Parlamento - in particolare quello della X Commissione della Camera e del suo presidente, Alberto Gusmeroli, primo firmatario di una proposta di legge per un eco incentivo elettrodomestici - e poi del Ministero delle Imprese e del made In Italy, con l'istituzione di un'apposita divisione sulla nostra industria in seno al Dicastero e, ancora più significativa, l'apertura di un tavolo permanente sulla "filiera del bianco" fortemente voluta dal ministro Adolfo Urso. in cui saranno discusse le nostre proposte per un rilancio del mercato italiano e per la difesa della nostra industria a livello europeo. Qui si gioca infatti una partita fondamentale e come Applia abbiamo pubblicato un manifesto europeo che raccoglie le raccomandazioni per raggiungere la neutralità climatica senza però penalizzare le famiglie, preservando i posti di lavoro e promuovendo la crescita in Europa. Su questi temi chiediamo al ministro Urso di farsi portavoce in Europa».

Applia, studi strategici su filiera della ristorazione ed elettrodomestici

Durante l'Assemblea sono stati presentati due studi strategici realizzati in collaborazione con The European House Ambrosetti. Il primo studio, dal titolo "La Filiera della ristorazione in Italia: il valore e il ruolo per il Made in Italy - Il contributo delle attrezzature professionali", è il primo esercizio assoluto di analisi dettagliata della filiera. Lo studio ha identificato le componenti di italianità nei diversi comparti, in primis quello delle attrezzature professionali, che compongono la "filiera estesa della ristorazione".

Paolo Lioy, prsidente di Applia Italia

Il secondo studio, dal titolo "Il valore della filiera degli elettrodomestici per la competitività e la transizione sostenibile e circolare del Paese", sarà presentato ufficialmente alla Camera dei deputati a Roma il prossimo 12 settembre. Lo studio intende approfondire lo scenario di riferimento del settore degli elettrodomestici, quantificare il valore economico e sociale generato dalla filiera, analizzare le principali sfide per la filiera e individuare alcune raccomandazioni e proposte d'azione per sostenere la competitività del settore nel lungo periodo.

Applia, tra lotta alla povertà energetica ed economia artificiale

Applia Italia ha inoltre annunciato la sottoscrizione del Manifesto contro la povertà energetica del Banco dell'Energia. Si tratta di un impegno concreto per contrastare una problematica che colpisce più di un cittadino su sei in Italia. Gli elettrodomestici, grazie alla loro efficienza energetica, possono giocare un ruolo importante in questa lotta.

Durente l'assmblea di Applia sono stati presentati due importanti studi strategici sul settore

L'Assemblea si è conclusa con un intervento del professor Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente di Strategia presso l'Università Bocconi, che ha parlato di come l'Intelligenza Artificiale e le Biotecnologie stanno cambiando i fattori della crescita globale.

Applia, i membri confermati dall'assemblea

L'assemblea infine ha infine riconfermato con il proprio voto i consiglieri Mario Salari di Ariston e Marco Saccone di Olimpia Splendid che compongono il consiglio generale di Applia Italia insieme al presidente Paolo Lioy (Beko Europe); i vicepresidenti Vittorio Bertazzoni (Smeg) come vicepresidente per gli Affari internazionali, Marco Brogi (De' Longhi) come vicepresidente per l'Innovazione e la digital transformation, Enrico Hoffmann (BSH) come vicepresidente per la comunicazione Laura Rocchitelli (Rold) come vicepresidente per le PMI, la past president Manuela Soffientini (Electrolux Italia) e i capi gruppo Francesco Spizzico (Sabiana - Assocamini), Daniele Pianezze (Copreci Italia - Componenti), Andrea Rossi (Electrolux Professional - Efcem Italia), Fabio Forte (Rika Stufe Austriache - Unicalor), Renzo Mulattieri (Elica - Cappe), Lorenzo Comaschi (Miele Italia - Grandi Eldom) e Ciro Sinatra (Vorwerk Italia - Piccoli Eldom).