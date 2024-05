Pannelli solari in agricoltura: c'è l'accordo tra ministri. Ecco cosa cambia

Via libera al fotovoltaico avanzato con pannelli installati a un'altezza tale da non compromettere l'attività agricola e all'agrisolare, ovvero l'installazione di pannelli sui tetti di edifici agricoli e agroindustriali. Stop invece a nuovi impianti di fotovoltaico a terra che consumano suolo agricolo, con l'eccezione di quelli già avviati. È questo l'accordo raggiunto tra il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e quello dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. L'intesa, raggiunta dopo una lunga trattativa, è stata accolta con favore dalle associazioni di categoria Anie ed Elettricità Futura, che avevano espresso preoccupazione per un possibile divieto di sviluppo del fotovoltaico nelle aree agricole.

Intesa raggiunta sui pannelli solari in agricoltura

Agrivoltaico, cosa cambia con la nuova norma?

Lollobrigida in ogni caso smentisce le tensioni con il collega: «È uscito che ci siano divergenze tra me e lui, ma non c'è alcun tipo di fondamento. Pichetto da agricoltore sa bene quanto è rilevante la tutela del territorio. Noi non vietiamo la produzione di energia solare, il ministero ha finanziato solo quest'anno 13.500 aziende e arriveremo a 26mila per mettere i pannelli solari su aree come tetti delle stalle e delle industrie ma senza macchie nere a terra».

«L'agrivoltaico - ha aggiunto il ministro - verrà fatto sulle strutture e sui terreni con sistemi però compatibili con l'agricoltura. Perché non riesco a immaginare la nostra Italia violentata da un modello di sviluppo senza razionalità. Va prodotta energia pulita, va prodotta bene, nel rispetto dell'ambiente, altrimenti c'è una contraddizione: si impatta sull'ambiente in maniera devastante per cercare di approfittare dei vari incentivi che ci sono e del momento nel quale l'agricoltura è più in difficoltà per togliere territorio alla nostra tradizione di eccellenza»

Il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrgida

Lollobrigida ha poi ribadito come il governo non intende modificare le leggi in modo da penalizzare coloro che hanno investito per realizzare progetti infrastrutturali. Pertanto, le opere già previste saranno portate avanti senza alterazioni significative. Questi progetti, secondo il ministro, non comportano un impatto ambientale eccezionale e ci sono altre aree agricole che riteniamo possano essere utilizzate in modo adeguato. In particolare, si considera opportuno sfruttare le aree adiacenti alle principali vie di comunicazione, sia ferroviarie che autostradali, così come le aree agricole attualmente inutilizzate, come ad esempio le cave.

Non solo agrivoltaico in Consiglio dei ministri

Oltre al fotovoltaico, il Consiglio dei ministri discuterà oggi anche di un pacchetto di misure a sostegno delle aziende agricole, tra cui sostegni economici, una moratoria sui mutui e l'istituzione di un commissario ad hoc per affrontare l'emergenza granchio blu.