SALOMON FoodWorld®: nuovi sapori punk per snack originali

SALOMON FoodWorld® dichiara guerra alla noia nel mondo degli snack! Con il loro motto "Punk up your snack" per il 2024, l'azienda invita i ristoratori a scatenare la loro creatività e a proporre ai propri clienti esperienze di gusto uniche ed audaci. Basta con i soliti antipasti banali e monotoni! SALOMON FoodWorld® propone un nuovo approccio anarchico e divertente al cibo, dove i sapori esplodono e le regole tradizionali vengono infrante.

Veggie Stick Curry Masala di SALOMON FoodWorld®

Il trend monitoring di SALOMON FoodWorld® mostra quattro tendenze chiare per il foodservice: gli ospiti desiderano più varietà, più coraggio e nuove esperienze di gusto. Le cucine internazionali sono in cima alle classifiche, così come la cucina vegetariana e quella di pollo. Gli ospiti vogliono avventura nel piatto? La ottengono. Con SALOMON FoodWorld®, la realizzazione di questi desideri, anche in tempi di carenza di personale, non è un problema: l'azienda ha una soluzione per ogni ristorante, per ogni ospite e per ogni tipo di proteina. Anche le piccole attività possono servire sapori fantastici con un look artigianale.

I nuovi sapori punk di SALOMON FoodWorld®

Tajine Bites

La magia del Marocco. Sia come antipasto con una salsa allo yogurt e menta, che come punto focale nella bowl: questi bocconcini fruttati e saporiti portano in Oriente con ogni morso.

Tajine Bites di SALOMON FoodWorld®

Tenere lenticchie, frutta secca e spezie orientali in una panatura croccante con cumino nero assicurano un sapore autentico. Vegano, croccante, fruttato diverso!

Chili lime Chik'n Bites

Il gusto del Sud America. Qui, il petto di pollo allevato naturalmente al 100% incontra il peperoncino e il lime sapore di un appuntamento infuocato con il temperamento peruviano!

Chili lime Chik'n Wing di SALOMON FoodWorld®

Lo snack croccante e fresco sembra fatto in casa e ispira a combinazioni creative anche al di fuori del finger food: ad esempio, come ripieno di Chik'n® fresco e piccante in un wrap.

Boneless Chik'n Wing

Felici senza ossa. L'esperienza pura delle ali ora è disponibile anche senza ossa: petto di pollo tenero, succoso al 100% e allevato naturalmente, con una nota caratteristica di barbecue e una panatura croccante.

Boneless Chik'n Wing di SALOMON FoodWorld®

Con questa alternativa alle ali, gli ospiti possono ora scegliere tra due opzioni di snack di tendenza: carne magra senza ossa o succose ali con osso, a seconda dei gusti! I nostri consigli per l'upgrade: arricchire con una glassa personalizzata o una maionese al lime rinfrescante, o come alternativa in un panino.

I nuovi stecchi di SALOMON FoodWorld®

Anche i nuovi stecchi sono gli alimenti perfetti per antipasti o eventi. Gli spiedini sono sempre i preferiti e attirano l'attenzione: sul buffet, come aggiunta alla bowl di insalata, come gesto dal cuoco o come spuntino veloce in piedi.

Veggie Stick Piselli & Menta

Lolli-Punk verde. Il trucco: lo stecchetto rende più divertente il consumo di verdure: piselli e menta avvolgono quinoa, riso integrale e grano saraceno intorno al bastoncino. Impanati con croccanti pops di grano, sono un vero successo. 100% vegano, croccante, garantito, amato!

Veggie Stick Curry Masala

Divertimento esotico per gli snacks. Una composizione speziata all'indiana di ceci, patate dolci e carote, avvolta in una panatura croccante con semi di lino e cumino nero.

Veggie Stick Curry Masala di SALOMON FoodWorld®

Questo è il gusto del top seller; 100% vegano con un look delizioso e allegro. E tutti lo sceglieranno!!

Chik'n Stick Green Tikka

Gusto e aspetto indiani. Saziate la fame, l'ansia di viaggiare e la voglia di nuove esperienze di gusto: erbe verdi dell'India su uno stecchino di filetto di pollo marinato in salsa piccante.

Chik'n Stick Green Tikka di SALOMON FoodWorld®

Così si serve l'autentico gusto indiano o in modo veloce, semplice e con effetto wow.

Chik'n Stick Nashville Smoked

Atmosfera country con stile. Attrarre gli ospiti con segnali di fumo: vero sapore affumicato che si abbina perfettamente alle coscette di pollo tenere e burrose.

Chik'n Stick Nashville di SALOMON FoodWorld®

Profumato e leggermente piccante, offre un'esperienza gustativa armoniosa, perfetta per il buffet: la coscia di pollo rimane succosa e saporita a lungo dopo la cottura!

