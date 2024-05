Stop agli aromi di affumicatura cancerogeni: l'Ue vieta 8 sostanze pericolose

Novità per gli amanti del gusto affumicato: la Commissione europea ha dato il via libera alla proposta di non autorizzazione di otto aromi di affumicatura per alimenti, considerati a rischio per la salute a causa di possibili effetti genotossici, ovvero capaci di danneggiare il dna e aumentare il rischio di cancro. La decisione arriva dopo una valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza degli alimenti (Efsa) che ha confermato i dubbi sulla sicurezza di queste sostanze. «Sulla base delle prove scientifiche disponibili - ha spiegato Wim Mennes, presidente del gruppo di lavoro dell'Efsa - non abbiamo potuto escludere preoccupazioni relative alla genotossicità per nessuno degli otto aromi di affumicatura».

Stop agli aromi di affumicatura: 8 sostanze vietate in Europa per rischio cancro

Quali saranno gli aromi di affumicatura vietati?

Ecco i prodotti interessati:

SF-001 "proFagus Smoke R714" (precedentemente denominato "Scansmoke PB 1110")

SF-002 "Zesti Smoke Code 10"

SF-003 "Smoke Concentration 809045"

SF-004 "Scansmoke SEF7525"

SF-005 "SmokeEx C-10"

SF-006 "SmokEz Enviro-23"

SF-008 "proFagus Smoke R709"

SF-009 "Fumokomp Conc." (precedentemente denominato "Fumokomp")

L'uso di questi aromi sarà gradualmente eliminato nell'Unione europea, con periodi di transizione diversi a seconda del loro impiego:

5 anni per i prodotti in cui sostituiscono l'affumicatura tradizionale (ad esempio prosciutti, pesce, formaggi)

(ad esempio prosciutti, pesce, formaggi) 2 anni per i prodotti in cui l'aroma di affumicatura viene aggiunto per un sapore extra (ad esempio zuppe, patatine, salse)

La Commissione europea adotterà formalmente il regolamento nelle prossime settimane e entrerà in vigore entro questa primavera.

Come riconoscere i prodotti con aromi di affumicatura?

Per capire se il sapore affumicato di un alimento deriva dall'uso di aromi artificiali o dal fumo fresco, è necessario leggere attentamente l'etichetta. Se compaiono diciture come "aromi di affumicatura" o "aromi", è probabile che il prodotto contenga le sostanze vietate.

Come tutelare la propria salute?

Come tutelare, quindi, la proprio salute? Come rivelato da Wim Mennes, una dieta bilanciata e varia aiuta a ridurre l'esposizione a potenziali rischi alimentari. Scegliere una varietà di cibi freschi e di stagione è la chiave per un'alimentazione sana e sicura.