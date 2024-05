Come, dove e quando acquistare il ticket da 5€ per visitare Venezia

Dall'introduzione, il 25 aprile 2024, del ticket d'ingresso a Venezia per i visitatori giornalieri nei giorni di maggior afflusso (i cosiddetti da "bollino nero"), un provvedimento voluto fortemente dal sindaco Brugnaro e oggetto di discussione per quattro anni, il bilancio (soprattutto economico) è positivo. Nelle prime due settimane di sperimentazione, infatti, sono stati incassati 700mila euro, ben oltre le aspettative iniziali del Comune che ne stimava 500mila per l'intera durata del progetto (7 mesi).

Via all‘implementazione del ticket di accesso a Venezia

Nonostante il successo in termini di introiti, la misura non è esente da critiche, soprattutto da parte dell'opposizione che la definisce un «sistema per fare cassa» e che «non regolarizza il turismo in città». Il Comune, invece, ribadisce che il ticket non ha finalità meramente economiche, ma serve a regolare i flussi turistici e a tutelare la vivibilità della città. Ma botta e risposta a parte, vediamo nello specifico di cosa si tratta, di quando è obbligatorio acquistarlo, di come ottenerlo e chi ne è esentato.

Ticket di 5 euro per entrare a Venezia: ecco i giorni scelti dal Comune

Il contributo è richiesto durante specifiche date, mirate a gestire l'affluenza turistica durante i periodi di punta. Il primo periodo di 11 giorni, già trascorso, è stato dal 25 aprile al 5 maggio e verrà seguito da

tutti i weekend di maggio (11-12, 18-19, 25-26),

(11-12, 18-19, 25-26), tutti i weekend di giugno (8-9, 15-16, 22-23, 29-30, escluso il primo)

(8-9, 15-16, 22-23, 29-30, escluso il primo) i primi due weekend di luglio (6-7, 13-14)

Durante queste giornate, il contributo è obbligatorio dalle 8:30 alle 16:00.

Ticket di 5 euro per entrare a Venezia: come e dove acquistarlo

Il pagamento del ticket d'ingresso può essere effettuato solo online, tramite carta di credito o Paypal. Non è previsto il pagamento all'ingresso della città. Al momento del pagamento, i visitatori riceveranno un codice QR che dovranno conservare e presentare alle autorità in caso di controlli. Il ticket è nominativo, ma è possibile effettuare prenotazioni cumulative per gruppi di persone. In caso di problemi con la prenotazione o il pagamento del ticket d'ingresso, i visitatori possono contattare il call center di Venezia Unica al numero +39 0412464848.

Ecco come e dove acquistarlo:

collegarsi al sito cda.veneziaunica.it/scegli-la-data ;

; scegliere una data di ingresso;

di ingresso; indicare per quante persone si sta richiedendo il ticket;

per si sta richiedendo il ticket; inserire nome , cognome , e-mail e numero di cellulare ;

, , ; verificare che i dati siano inseriti correttamente;

che i siano inseriti correttamente; leggere e accettare i termini e le condizioni nonché la privacy (pertanto bisogna leggere o scorrere il testo della finestra che si aprirà fino alla fine);

(pertanto bisogna leggere o scorrere il testo della finestra che si aprirà fino alla fine); procedere con il pagamento.

Venezia, chi è esentato dal ticket di accesso?

La tassa di accesso non sarà applicata a:

ragazzi sotto i 14 anni;

residenti nel Comune di Venezia;

lavoratori, inclusi pendolari;

studenti con sede nel centro storico o nelle isole minori di Venezia;

Tutte quello che c'è da sapere sul nuovo ticket di Venezia

Ticket a Venezia, chi deve prenotarsi ma è esentato dal pagamento?

Alcune categorie saranno esentate dal pagamento ma dovranno comunque prenotarsi, tra cui:

turisti pernottanti in strutture ricettive nel territorio comunale;

residenti nella regione Veneto;

persone che necessitano di cure mediche;

partecipanti a competizioni sportive;

forze dell'ordine in servizio;

familiari di residenti nelle aree con il contributo di accesso;

altre esenzioni speciali previste nel regolamento.

Ticket di 5 euro per entrare a Venezia: nessun limite numerico di visitatori

Nei 29 giorni da "bollino nero" identificati dal Comune di Venezia, infine, non ci sarà un limite numerico massimo di visitatori giornalieri che potranno accedere alla città.

Venezia è determinata a essere un apripista mondiale nella gestione dell'overtourism. L'obiettivo è trovare un nuovo equilibrio tra i diritti dei residenti, studenti e lavoratori veneziani e quelli dei visitatori.