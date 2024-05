Brand italiani che valgono di più: Ferrero al top negli alimentari, alcol in crescita

Se il gruppo Ferrero domina l'agroalimentare nella top 10 dei brand italiani che valgono di più con tre marchi (Kinder, Nutella e Ferrero Rocher), i brand italiani del mondo dell'alcol crescono di valore del 62% rispetto al 2023, secondo l'indagine di Kantar BrandZ. A brillare Aperol (+38%), mentre tra le new entry Birra Moretti si posiziona al 30esimo posto, il terzo newcomer per valore e Vecchio Amaro del Capo è tra i primi 10 “local jewels”, unico del mondo dell'alcol. Il food and beverage, invece, fa registrare un +7% del valore dei propri brand, i servizi di viaggio +31%.

Il Vecchio Amaro del Capo è nella top 10 tra i local jewels

La classifica dei brand italiani dal valore più alto

A guidare la classifica Gucci con un valore stimato in 26 miliardi di dollari, seguito da Enel e Ferrari. Ai piedi del podio, con un valore stimato in 8,7 miliardi di euro, Kinder, primo brand nel food and beverage che in top 10 vede altri due marchi di Ferrero: Nutella (ottava con 3,6 miliardi di dollari di valore) e Ferrero Rocher (decimo con 3 miliardi), mentre Aperol è il marchio alcolico dal valore più alto (1,3 miliardi di dollari) e si piazza 18° nel ranking con il maggior incremento rispetto allo scorso anno: +38%.

Nella top 40, per quanto riguarda il mondo dell'agroalimentare, alcol incluso, compaiono anche Lavazza (23ª, 1,1 miliardi di dollari), Campari (29ª, 899 milioni), Birra Moretti (30ª, 864 milioni), SanPellegrino (32ª, 833 milioni), Esselunga (35ª, 775 milioni), Giovanni Rana (37ª, 675 milioni), Peroni (38ª, 666 milioni) e Levissima (40ª, 584 milioni).

I “local jewels”, brand italiani in crescita

Kantar BrandZ ha anche creato un ranking di local jewels, brand di imprese generalmente medio-piccole e comunque non inclusi nella Top 40 most valuable italian brands, mache presentano un importante demand power e future power tra i consumatori, due indicatori che riguardano rispettivamente la quota di mercato attuale e l'influenza futura del marchio.

La top10 dei “jewels” è dominata dal settore agroalimentare nelle sue sfaccettature. A guidare la classifica l'acqua Sant'Anna, seguita da Eurospin (Gdo) e Old Wild West (fast food), mentre Vecchio Amaro del Capo (quinto, dietro all'acqua San Benedetto) guida il comparto alocolico. A completare i primi dieci posti di questa speciale classifica, in ordine, Rio Mare e Prosciutto di Parma (cibo confezionato), La Piadineria (fast food), Ferrarelle (acqua) e MD (Gdo).

Cosa dice la classifica dei brand italiani dal valore più alto

Complessivamente il valore dei brand italiani è cresciuto dell'11% rispetto allo scorso anno, secondo il nuovo Kantar BrandZ Top 40 most valuable italian brands 2024 report. I tre nuovi marchi che entrano nel ranking di Kantar BrandZ sono Plenitude (12ª con un valore di 2,4 miliardi di dollari), Edison (26 ª, 1 miliardo di dollari) e Birra Moretti.

A crescere sono in particolare i comparti delle utilities (+66%), guidato dalla crescita di Enel (+37%) e degli alcolici (+63%) con un valore complessivo dei marchi di 3,8 miliardi di dollari e in cui spicca l'exploit di Aperol. Incremento del 7% anche per il mondo del food and beverage (19,8 miliardi di valore totale), del 24% per l'automotive (12,5 miliardi) e del 31% per i servizi di viaggio, con Msc (784 milioni di dollari) che vede aumentare il proprio valore del 36% rispetto al 2023 e un valore complessivo dei brand che si attesta su 1,6 miliardi di dollari.