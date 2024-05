Spaghetti pronti in 2 minuti e burrata 'nduja: le novità più bizzarre di Cibus 2024

Oltre mille novità di prodotto a Cibus 2024, la fiera internazionale dedicata all'agroalimentare made in Italy. Tra queste, spiccano alimenti che uniscono tradizione e innovazione, gusto e benessere, in un connubio che celebra l'eccellenza del food del Belpaese: dall'utilizzo del collagene in diverse declinazioni (destinato ad essere il trend per questo 2024) fino alla farina di pomodoro, passando per la burrata 'nduja, l'acqua all'anguria e gli spaghetti pugliesi pronti in due minuti.

Le novità di prodotto più bizzarre di Cibus 2024

Alcune delle novità particolari in vetrina a Cibus 2024

Collagene: la proteina del momento

Il collagene, già protagonista nei bar parigini, sbarca a Cibus in diverse declinazioni: dal brodo proteico di carne mista, senza glutammati, glutine e conservanti, alle barrette e alle bevande senza zucchero. Il collagene non è solo un trend, ma vanta anche importanti proprietà nutritive.

Il collagene sarà il trend del 2024?

Infatti, parliamo di una proteina ricca di aminoacidi essenziali, fondamentali per il benessere di ossa, cartilagine, pelle e capelli. Inoltre, il collagene favorisce la sazietà e aiuta a mantenere la massa muscolare.

Puglia e Calabria si incontrano nella burrata 'nduja

Dalla Murgia pugliese alla Sila calabrese, un incontro di sapori esplosivi: la burrata 'nduja è un capolavoro gastronomico che unisce la cremosità della burrata pugliese al piccante dell''nduja calabrese. Un prodotto che nasce nel caseificio La Gioia Bella, che ha saputo fondere due eccellenze regionali in un'esperienza sensoriale unica.

A Cibus sbarca la burrata 'nduja

Al primo assaggio, la burrata 'nduja conquista con il suo contrasto armonioso. La dolcezza delicata della burrata cede il passo alla piccantezza decisa dell'nduja, creando un equilibrio perfetto che stuzzica le papille gustative. La cremosa morbidezza della burrata avvolge il palato, mentre il piccante dell'nduja dona carattere e personalità.

L'acqua all'anguria e la camomilla con griffonia

L'estate si avvicina e con essa il caldo torrido. Per i più piccoli, che hanno bisogno di idratarsi frequentemente, l'acqua pura può risultare un po' monotona. Ecco perché quella aromatizzata all'anguria rappresenta un'alternativa fresca e salutare alle solite bevande zuccherate.

Da Cibus, per l'estate, arriva l'acqua all'anguria

Invece, per gli adulti ecco la camomilla con griffonia, ideale per momenti di relax e benessere. La camomilla è da sempre conosciuta per le sue proprietà calmanti e digestive, mentre la griffonia è un aminoacido che aiuta a regolare l'umore e a favorire il sonno.

Gli spaghetti pugliesi pronti in due minuti

Dalla Puglia, terra ricca di sapori e tradizioni gastronomiche, arrivano poi a Cibus gli spaghetti realizzati con grani 100% locali. Un prodotto che celebra la cultura culinaria pugliese con un occhio alla praticità e alla velocità, perfetto per chi desidera gustare un piatto di pasta buono e genuino senza dedicare troppo tempo ai fornelli.

Da Cibus la grande novità degli spaghetti pugliesi pronti in due minuti

La particolarità di questi spaghetti sta nella loro lavorazione. Grazie a scanalature ad hoc realizzate sulla superficie della pasta, il tempo di cottura si riduce drasticamente, arrivando a soli 2 minuti. Un vero e proprio record che rende questi spaghetti ideali per chi ha poco tempo a disposizione o per chi desidera preparare un pasto veloce e gustoso all'ultimo minuto.

La farina di pomodoro

Nella lotta allo spreco alimentare nasce, infine, un prodotto innovativo: la farina di pomodoro. Ottenuta dal recupero degli scarti di lavorazione della passata di pomodoro, rappresenta un esempio concreto di economia circolare e un modo intelligente per valorizzare ciò che altrimenti verrebbe gettato via.

La farina di pomodoro è pronta a prendersi uno spazio importante in Italia

La produzione avviene mediante un processo di essiccazione e macinazione degli scarti di lavorazione della passata, ovvero bucce, semi e torsoli. In questo modo, si ottiene una farina ricca di fibre, minerali e antiossidanti, con un sapore unico e leggermente dolciastro.

A Cibus certificato il primo pane fresco al mondo da filiera sostenibile

Inoltre, sempre a Cibus, è stato certificato il primo pane fresco al mondo da filiera sostenibile. Arriva dalla Puglia, più precisamente dalla Oropan Spa di Altamura, che, nel corso di un evento, ha illustrato il risultato di un progetto di filiera, tutta pugliese, grazie al quale è nato il pane fresco di semola rimacinata di grano duro forte, a misura d'uomo e di ambiente. La certificazione offre la garanzia di un pane prodotto secondo un modello di sviluppo sostenibile, responsabile ed etico, dal seme alla coltivazione del grano duro. Per arrivare, attraverso le fasi di raccolta, macinazione, impasto e cottura, ai singoli punti vendita. In un processo nel quale sono stati coinvolti tutti i fornitori, diventati custodi di metodi produttivi in grado di tutelare l'ambiente, valorizzare il territorio e contribuire al benessere delle persone.