Face Boarding di Linate: addio alle carte d'imbarco, ora basta un selfie per volare

Rivoluzione tecnologica all'aeroporto di Linate: grazie al Face Boarding, i passeggeri possono dire addio a carte d'imbarco e documenti cartacei. Basterà, infatti, un semplice selfie per superare i controlli di sicurezza e imbarcarsi sul proprio volo. Il nuovo sistema è opzionale e si affianca alle procedure tradizionali. Per usufruirne, i passeggeri dovranno registrarsi presso gli appositi chioschi o tramite l'app dedicata, fornendo il consenso al trattamento dei dati personali e scansionando carta d'imbarco e documento d'identità. Successivamente, basterà una foto per completare la registrazione e ricevere un codice QR da presentare ai varchi dedicati.

Tutto quello che c'è da sapere sul Face Boarding dell'aeroporto di Linate

Come funziona il Face Boarding all'aeroporto di Linate?

Il Face Boarding promette di velocizzare le procedure di imbarco, riducendo le code e i tempi di attesa. Inoltre, il sistema garantisce elevati standard di sicurezza grazie all'utilizzo di tecnologie di riconoscimento facciale all'avanguardia. Ma come funziona? Ecco la guida:

Prestare il consenso per il trattamento dei propri dati personali.

Registrare la carta di imbarco scansionandola attraverso il lettore del chiosco.

Registrare il proprio documento elettronico accostandolo al medesimo lettore.

accostandolo al medesimo lettore. Effettuare la scansione del proprio volto tramite la telecamera del chiosco.

tramite la telecamera del chiosco. Scegliere fra la registrazione al servizio solo per un volo o per l'intero programma.

Recarsi al tornello dedicato al FaceBoarding per accedere ai filtri di sicurezza.

per accedere ai filtri di sicurezza. Superare i gate di imbarco usufruendo della corsia dedicata se il vettore con cui si sta viaggiando ha aderito al servizio FaceBoarding.

usufruendo della corsia dedicata se il vettore con cui si sta viaggiando ha aderito al servizio FaceBoarding. Per ogni successivo accesso, i passeggeri che hanno scelto la registrazione per l'intero programma possono associare le carte di imbarco usando nuovamente i chioschi elettronici presenti in aeroporto come utente registrato. I passeggeri che hanno scelto di conservare la propria registrazione solo per 24 ore devono ripetere l'intera registrazione.

Affinché il procedimento vada a buon fine, è possibile effettuare la registrazione non appena si è in possesso della propria carta di imbarco a partire da una settimana prima del volo e fino a 30 minuti prima della partenza schedulata del volo stesso. È possibile, per i passeggeri non ancora in possesso della propria carta di imbarco, pre-loggarsi al servizio registrando il proprio documento di identità e volto per concludere poi solo successivamente la procedura di registrazione con l’associazione della carta di imbarco.

Il Face Boarding all'aeroporto di Linate rispetta la privacy del viaggiatore

«Dopo i controlli smart e l'arrivo della metropolitana, con la biometria facciamo un ulteriore investimento che punta a migliorare sempre più l'esperienza del passeggero» sottolinea l'amministratore delegato di Sea, Armando Brunini, che rassicura sulla protezione dei dati personali dei viaggiatori: «il sistema garantisce maggiore sicurezza ed è rispettoso della privacy».