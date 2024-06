I World's 50 Best Restaurants parlano spagnolo: vince Disfrutar di Barcellona

È Disfrutar di Barcellona il miglior ristorante al mondo al termine della premiazione dei World’s 50 Best Restaurants di Las Vegas. A completare il podio Asador Etxebarri di Atxondo nei Paesi Baschi in Spagna e il Table by Bruno Verjus a Parigi (Francia). Primo italiano in graduatoria Lido 84 di Gardone Riviera (Bs) dello chef Riccardo Camanini, 7° nella passata edizione. La cerimonia di premiazione, tenutasi al Wynn Las Vegas, ha premiato i migliori talenti gastronomici provenienti da 26 paesi in cinque continenti in un evento evento sponsorizzato da S.Pellegrino & Acqua Panna.

The Worlds' 50 Best Restaurants: l'edizione 2024

William Drew, direttore editoriale di The World’s 50 Best Restaurants, commenta: « È con grande entusiasmo che annunciamo la classifica di The World's 50 Best Restaurants 2024, sponsorizzati da S.Pellegrino & Acqua Panna, e premiamo l'iconoclasta Disfrutar come The World’s Best Restaurant 2024. Il team, guidato da Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, ha dimostrato un'incredibile dedizione, deliziando ad arte i commensali con ogni piatto del suo ampio menu. Quest'anno il mondo dell’alta gastronomia celebra una classifica veramente globale che comprende i ristoranti di 26 paesi, dimostrando che il desiderio per la varietà e l'eccellenza nel settore dell’ospitalità non mostrano segni di cedimento».

The World's 50 Best Restaurants, una classifica globale

Durante la serata sono stati celebrati anche coloro che sono stati premiati con i riconoscimenti speciali preannunciati nei mesi scorsi. Tra questi: i vincitori del premio Champions of Change Jessica Rosval e Caroline Caporossi - fondatrici di Roots a Modena, ristorante sociale che ospita un programma di formazione per donne migranti - e João Diamante di Diamantes Na Cozinha a Rio de Janeiro, fondatore di un progetto che crea opportunità culinarie e imprenditoriali per i giovani che vivono in situazioni disagiate nelle favelas di Rio; Janaína Torres, vincitrice del premio The World's Best Female Chef; Plénitude a Parigi, a cui è stato consegnato il Gin Mare Art of Hospitality Award; e Kato di Los Angeles, che ha ricevuto il Resy One To Watch Award.

The World's 50 Best Restaurants 2024: la classifica

Di seguito, la Top 50 dei migliori ristoranti al mondo (in grassetto quelli italiani)

Disfrutar, Barcellona (Spagna) Asador Etxebarri, Atxondo (Spagna) Table by Bruno Verjus, Parigi (Francia) Diverxo, Madrid (Spagna) Maido, Lima (Perù) Atomi, New York (Stati Uniti) Quintonil, Città del Messico (Messico) Alchemist, Copenhagen (Danimarca) Gaggan, Bangkok (Thailandia) Don Julio, Buenos Aires (Argentina) Septime, Parigi (Francia) Lido 84, Gardone Riviera (Italia) Tresind Studio, Dubai (Dubai) Quique Dacosta, Dénia (Spagna) Sézanne, Tokyo (Giappone) Kjolle, Lima (Perù) Kol, Londra (Regno Unito) Plenitude, Parigi (Francia) Reale, Castel di Sangro (Italia) Wing, Hong Kong (Hong Kong) Florilège, Tokyo (Giappone) Steirereck, Vienna (Austria) Sühring, Bangkok (Thailandia) Odette, Singapore (Singapore) El Chato, Bogotà (Colombia) The Chairman, Hong Kong (Hong Kong) A casa do porco, San Paolo (Brasile) Elkano, Getaria (Spagna) Boragó, Santiago (Cile) Restaurant Tim Race, Berlino (Germania) Belcanto, Lisbona (Portogallo) Den, Tokyo (Giappone) Pujol, Città del Messico (Messico) Rosetta, Città del Messico (Messico) Frantzén, Stoccolma (Svezia) The Jane, Anversa (Belgio) Oteque, Rio de Janeiro (Brasile) Sorn, Bangkok (Thailandia) Piazza Duomo, Alba (Italia) Le Du, Bangkok (Thailandia) Mayta, Lima (Perù) Ikoyi, Londra (Regno Unito) Nobelhart & Schmutzig, Berlino (Germania) Mingles, Seul (Corea del Sud) Arpège, Parigi (Francia) Singlethread, Healdsburg (Stati Uniti) Schloss Schauenstein, Fürstenau (Svizzera) Hisa Franko, Kobardid (Slovenia) Le Colombe, Cape Town (Sud Africa) Uliassi, Senigallia (Italia)

The World's Best Restaurants 2024: gli italiani in classifica

Conferme per gli italiani nella top 50 per Lido 84, Reale, Uliassi e Piazza Duomo, ma solo quest’ultimo guadagna posizioni rispetto al 2023. Il locale di Alba (Cn) dello chef Enrico Crippa sale infatti dalla 42ª posizione alla 39ª. Lido 84 dello chef Riccado Camanini, esce invece dalla top 10: al settimo posto di dodici mesi fa è seguito dal 12° del 2024. Reale, ristorante di Castel di Sangro (Aq) dello chef Niko Romito scala leggermente (da 16° a 19°), mentre Uliassi di Senigallia (An) gestito dai fratelli Mauro e Catia Uliassi, scivola dal 39° al 50° posto, confermandosi comunque tra i milgiori 50 ristoranti del mondo.

The World's Best Restaurants 2024: i premi assegnati

Di seguito, i premi speciali assegnati durante la cerimonia:

Woodford Reserve Icon Award 2024 : Neil Perry, fondatore ufficiale di Rockpool Group in Australia e attuale chef-proprietario di Margaret a Sydney (Australia)

: Neil Perry, fondatore ufficiale di Rockpool Group in Australia e attuale chef-proprietario di Margaret a Sydney (Australia) The World's Best Pastry Chef Award 2024 : (sponsorizzato da Sosa): Nina Métayer, basata a Parigi (Francia)

: (sponsorizzato da Sosa): Nina Métayer, basata a Parigi (Francia) Beronia World's Best Sommelier Award 2024 : Pablo Rivero di Don Julio, Buenos Aires (Argentina)

: Pablo Rivero di Don Julio, Buenos Aires (Argentina) Highest New Entry Award 2024 : Wing di Hong Kong (Hong Kong)

: Wing di Hong Kong (Hong Kong) Highest Climber Award 2024 (sponsorizzato da Highstreet World): The Chairman, Hong Kong (Hong Kong)

(sponsorizzato da Highstreet World): The Chairman, Hong Kong (Hong Kong) Sustainable Restaurant Award 2024 : Nobelhart & Schmutzig a Berlino (Germania)

: Nobelhart & Schmutzig a Berlino (Germania) Estrella Damm Chefs' Choice Award 2024: Mitsuharu 'Micha' Tsumura del Maido di Lima (Perù)

The World's Best Restaurants 2024: la classifica 51-100

Lo scorso 22 maggio era invece stata diffusa la lista dei "secondi" 50 migliori ristoranti, quelli cioè che si collocano dalla posizione numero 51 alla numero 100. Tra loro, due locali italiani: Le Calandre di Rubano (Pd) e l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico che occuoano le prime due posizioni di questa porzione di graduatoria, rispettivamente la 51ª e la 52ª. Per il primo, che vanta la cucina di Max Alajmo, si tratta di una conferma, benché dodici mesi fa si fosse piazzato 41° e nel 2022 in top 10, al decimo posto. Aperto nel luglio del 2023, l'Atelier Moessmer dello chef Norbert Niederkofler è risultato essere la miglior new entry 2024 nella sezione 51-100.

Di seguito la classica dei The World's Best Restaurants 2024 per le posizioni dalla 51ª alla 100ª (in grassetto gli italiani):

Le Calandre - Rubano (Italia) Atelier Moessmer Norbert Niederkofler - Brunico (Italia) Leo - Bogotá (Colombia) Kadeau - Copenhagen (Danimarca) Mérito - Lima (Perù) Narisawa - Tokyo (Giappone) Potong - Bangkok (Thailandia) Lasai - Rio de Janeiro (Brasile) Enigma - Barcellona (Spagna) Fyn - Cape Town (Sud Africa) Nuema - Quito (Ecuador) Coda - Berlino (Germania) Bozar - Bruxelles (Belgio) Orfali Bros Bistro - Dubai (Emirati Arabi Uniti) Brat - Londra (Regno Unito) La Cime - Osaka (Giappone) Alcalde - Guadalajara (Messico) Burnt Ends - Singapore (Singapore) Fu He Hui - Shanghai (Cina) Le Doyenné - Saint-Vrain (Francia) Le Bernardin - New York (Stati Uniti d'America) Aponiente - El Puerto de Santa María (Spagna) Mil - Cusco (Perù) Nusara - Bangkok (Thailandia) Ernst - Berlino (Germania) Flocons de Sel - Megève (Francia) La Grenouillère - La Madelaine-sous-Montreuil (Francia) Masque - Mumbai (India) Alléno Paris Au Pavillon Ledoyen - Parigi (Francia) The Clove Club - Londra (Regno Unito) Mugaritz - San Sebastián (Spagna) Sud 777 - Città del Messico (Messico) Willem Hiele - Oudenburg (Belgio) Restaurant Jan - Monaco (Germania) Ceto - Roquebrune-Cap-Martin (Francia) Mosu - Seoul (Corea del Sud) Lyle's - Londra (Regno Unito) Tantris - Monaco (Germania) Indian Accent - New Delhi (India) Smyth - Chicago (Stati Uniti d'America) Neolokal - Istanbul (Turchia) Labyrinth - Singapore (Singapore) Sazenka - Tokyo (Giappone) Mountain - Londra (Regno Unito) Meta - Singapore (Singapore) Onjium - Seoul (Corea del Sud) Core by Clare Smyth - Londra (Regno Unito) Saint Peter - Sydney (Australia) Cosme - New York (Stati Uniti d'America) Fauna - Valle De Guadalupe (Messico)

The World's 50 Best Restaurants: i vincitori delle passate edizioni

Disfrutar è il terzo locale spagnolo ad aggiudicarsi il premio come miglior ristorante assegnato nel contesto del World's Best Restaurants: l'ultimo locale iberico a trionfare era stato El Celler de Can Roca di Girona nel 2013, mentre El Bulli (Roses) aveva dominato per quattro edizioni consecutive, dal 2006 al 2009. Disfrutar interrompe così un digiuno di oltre 10 anni per la Spagna e succede ai peruviani di Central (Lima) e con questo successo permette alla Spagna di arrivare a 7 vittorie e di superare la Danimarca, ferma a quota 6 affermazioni totali grazie principalmente al Noma, il ristorante ad aver vinto più volte (5). Per l'Italia, le uniche affermazioni rimangono dunque quelle di Osteria Francescana del 2016 e del 2018.

Ecco di seguito l'elenco di tutti i vincitori di The World's 50 Best Restaurants (in grassetto gli italiani):