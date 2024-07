Spesa di giugno 2024: nel carrello cresce il fresco, giù le bevande Nel giugno 2024, la distribuzione organizzata in Italia ha fatturato 11,9 miliardi di euro, con una crescita dell'1,1%. Gli italiani riducono la quantità di prodotti acquistati (-0,7%) e preferiscono le marche del distributore. Crescono discount (+0,4%), specialisti drug (+8,4%) e supermercati (+2%). In aumento i prodotti freschi, pet care e grocery; in calo bevande e salumeria