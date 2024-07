Vacanze sì, ma con i piedi per terra: gli italiani cercano il risparmio a tavola

L'estate è entrata nel vivo, ma quest'anno gli italiani sembrano voler fare le valigie con un occhio al portafoglio. Nonostante il desiderio di staccare la spina e godersi il meritato riposo, l'inflazione e l'aumento del costo della vita continuano a pesare sulle tasche degli italiani. Secondo un'indagine di DoveConviene, ben l'85% degli italiani cercherà di contenere le spese durante le vacanze, privilegiando soluzioni economiche. Tra queste, cucinare a casa è senza dubbio la più gettonata: il 79% degli intervistati ha infatti dichiarato di volersi mettere ai fornelli per limitare le spese al ristorante.

Cucinare a casa è la scelta più gettonata dagli italiani per risparmiare in vacanza

Di questi, il 58% alternerà i pasti casalinghi a qualche cena al ristorante, mentre un italiano su cinque (21%) mangerà esclusivamente a casa: tutto questo senza però rinunciare ai gusti e ai sapori dei prodotti locali e autoctoni per il 26% di quelli che decideranno di cucinare in casa. Interessante vedere che il 29% degli italiani sceglie di risparmiare sul cibo per poter spendere di più in altri momenti di svago, tra cui intrattenimento, aperitivi e attività serali.

Estate 2024, cosa c'è nel piatto degli italiani in vacanza?

Per quanto riguarda le preferenze, invece, il pasto ideale per gli italiani è composto da piatti freschi, come insalata di riso, pasta, farro, quinoa o cous cous (64%). Secondo e terzo posto tra i piatti preferiti la frutta (37%) e il pesce (35%). Chiudono la classifica pasta e pizza, grandi classici del Bel Paese e naturalmente immancabili per gli italiani anche per quest'estate (28%).

Che sia al mare (52% degli italiani) o in montagna (7%), in famiglia (67%) o con il partner (23%), dunque, l'estate 2024 si prospetta sottotono per i consumi degli italiani che, almeno per questa stagione, privilegeranno scelte contenute ed oculate.