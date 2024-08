A tavola con il Nobile 2024: Gracciano incoronata con la “Faraona in salmì” La Contrada di Gracciano ha vinto la 22ª edizione di “A tavola con il Nobile” con la “Faraona in salmì”. Sul podio anche Voltaia con “Faraona all'uva” (secondo posto) e Coste con “Faraona in palmo di re” (terzo posto)