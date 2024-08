In Svizzera

Crazy Pizza di Briatore a St. Moritz: pop-up al Grand Hotel des Bains Kempinski Gli ospiti potranno godere delle specialità di Crazy Pizza non solo al Billionaire St. Moritz, ma anche in diversi ambienti dell'hotel, come il Kempinski Lobby Bar, il Ristorante Les Saisons e il Ristorante Da Adriano