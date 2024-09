Amica Chips e Pata: patto illecito sui prezzi? Indaga l'Antitrust L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un'indagine contro Amica Chips e Pata per una presunta intesa restrittiva della concorrenza su cui sono in corso le verifiche della Guardia di Finanza. Le due società sono sospettate di aver coordinato la ripartizione della clientela per mantenere prezzi elevati delle patatine private label