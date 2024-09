L'Antica Osteria del Mirasole, nel Bolognese, è la miglior trattoria d'Italia

L'Antica Osteria del Mirasole a San Giovanni in Persiceto (Bo), guidata da Anna Caretti e Franco Cimini, è stata eletta la miglior trattoria d'Italia nella classifica 50 Top Italy 2025, la guida online che celebra il meglio del Made in Italy. Per questo rinomato locale si tratta di un ritorno in cima alla graduatoria. Al secondo posto si registra una sorpresa, con la rapida ascesa di Abraxas Osteria a Pozzuoli (Na), gestita da Vanna e Nando Salemme. Il podio è completato dalla Trattoria Da Burde a Firenze, diretta dai fratelli Andrea e Paolo Gori.

Il podio delle migliori trattorie d'Italia scelto da 50 Top Italy 2025

Al quarto posto troviamo Roscioli Salumeria con Cucina a Roma; la quinta posizione va a Sora Maria e Arcangelo a Olevano Romano, di Giovanni Milana; sesto posto per La Brinca a Ne, della famiglia Circella; settimo Ristorante Al Cambio, a Bologna; all'ottava posizione una new entry storica napoletana, Mimì alla Ferrovia, dei cugini Michele e Michele Giugliano, che vede in cucina Salvatore Giugliano; nona posizione per l'abruzzese Mammaròssa ad Avezzano; decima per Casa Torrente - Al Convento, a Cetara, con Gaetano Torrente ai fornelli.

Le trattorie, una cucina tradizionale che va preservata

«Le trattorie sono la spina dorsale della ristorazione italiana, vere biblioteche gastronomiche di una cucina amata in tutto il mondo. Si tratta quasi sempre di aziende familiari, in molti casi aperte da diverse generazioni e legate spesso indissolubilmente al proprio luogo - sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida - vere e proprie ambasciate della tradizione della cucina regionale italiana; una cucina tradizionale che va preservata, implementata e modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili in quella che è la ristorazione dei tempi attuali. Senza dimenticare la salute del cliente. Validi esempi di tutto ciò, sono senz'altro i nomi presenti nella nostra guida».

Le 50 migliori trattorie italiane per 50 Top Italy

Di seguito la classifica completa di Trattorie e Bistrò Moderni 2025 - Guida ai Migliori Ristoranti Italiani 2025 di 50 Top Italy: