Festival dei Borghi più Belli d'Italia arriva in Lombardia: nel 2025 a Bellano

Il pittoresco borgo di Bellano (Lc), sulle sponde del lago di Como, è stato scelto come cornice del prossimo Festival nazionale dei Borghi più Belli d'Italia, in programma per il 2025. L'annuncio è arrivato direttamente dall'assessore al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali, al termine del 16° Festival, tenutosi in Calabria a Oriolo e Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza, che ha passato il testimone dalle mani del sindaco di Rocca Imperiale, Giuseppe Ranù, e dall'Associazione “I Borghi più Belli d'Italia”, guidata da Fiorello Primi.

Il Festival dei Borghi più Belli d‘Italia 2025 sarà a Bellano Foto: shutterstock

«La Lombardia è orgogliosa di ospitare questo prestigioso evento - ha dichiarato l'assessore Mazzali - Il Festival rappresenta un'opportunità unica per valorizzare il nostro ricco patrimonio di borghi, veri e propri tesori nascosti che custodiscono secoli di storia e tradizioni». L'evento, continua Mazzali «riunirà tutte le regioni italiane, i sindaci dei borghi dell'associazione, le istituzioni e gli stakeholders. Si preannuncia un grande evento che rilancerà la Lombardia come "terra di borghi" e regione a vocazione turistica»

Borghi della Lombardia, un tesoro da scoprire

L'Italia vanta un patrimonio di piccoli borghi unico al mondo. L'associazione "I Borghi più belli d'Italia" ha riconosciuto ben 362 comuni, di cui 26 si trovano proprio in Lombardia. Questa regione, con le sue dolci colline, i laghi cristallini e i borghi medievali, offre un'esperienza autentica e indimenticabile a tutti i visitatori

«I borghi italiani e lombardi sono un inestimabile tesoro paesaggistico e culturale - ha osservato Mazzali - Sono il cuore pulsante della storia e delle tradizioni, anche enogastronomiche, delle nostre comunità locali. Ringrazio quindi l'Associazione "I Borghi più belli d'Italia" per l'incredibile lavoro svolto dal 2002 nella promozione di questi luoghi, che stanno sempre più attirando anche i turisti stranieri».

L'assessore al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali Foto: Regione Lombardia

«La Lombardia è la seconda regione italiana per numero di piccoli comuni, con 1038, molti dei quali possono certamente ambire a entrare nel circuito dei "più belli d'Italia" - ha continuato Mazzali - I 75 prodotti Dop e Igp della Lombardia, tra cibi e vini, sono custoditi proprio nella rete degli oltre mille piccoli comuni lombardi, che rappresentano un patrimonio di tipicità dal valore complessivo di circa 2 miliardi di euro».

Turisti italiani e stranieri pazzi dei borghi italiani

I borghi italiani, veri e propri tesori nascosti, rappresentano una risorsa economica di primaria importanza per il Paese. Secondo un recente studio di Deloitte, questi luoghi incantati generano oltre 5 miliardi di euro all'anno, grazie a milioni di visitatori alla ricerca di esperienze autentiche. La Lombardia, con i suoi borghi ricchi di storia e natura, offre un'ampia gamma di attività per soddisfare ogni tipo di turista.

Il Festival del 2025 sarà un'occasione per far conoscere ancora meglio le bellezze della Lombardia e per rafforzare la sua posizione come una delle principali destinazioni turistiche d'Italia. L'organizzazione del Festival a Bellano si preannuncia, infatti, come un volano per il turismo locale e regionale. «I borghi lombardi offrono esperienze autentiche che i turisti cercano sempre più - ha concluso l'assessore - Castelli, chiese, dimore storiche e attività all'aria aperta: sono solo alcune delle attrazioni che rendono questi luoghi così speciali».

I 26 Borghi più belli d'Italia dellla Lombardia