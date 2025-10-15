Lo youtuber degli hamburger che ha costruito un impero da 3 milioni di euro

Quando la passione per gli hamburger a stelle e strisce diventa un business da oltre 3 milioni di euro, Massimo Novati, per tutti semplicemente Mocho, è riuscito nell'impresa che molti youtuber sognano: trasformare i contenuti digitali in un impero di carne e pane. E lo ha fatto portando in Italia la vera cultura del burger americano, quella che ha studiato, assaggiato e raccontato ai suoi 290mila iscritti su YouTube. Il 15 ottobre ha inaugurato il quarto punto vendita di Meat Crew - American Burger Culture in Viale Restelli 3, nel quartiere Isola di Milano, all'interno di Plb World, lo spazio entertainment creato da Christian Vieri e Bernardo Corradi.

Mocho ha inaugurato il quarto punto vendita di Meat Crew

Una scelta strategica che unisce food e intrattenimento: gli ospiti dell'hub potranno infatti gustare i panini di Mocho mentre sperimentano gli studi podcast, la streaming room e l'area gaming del locale.

Numeri da record

I numeri raccontano una storia di successo travolgente. Nel 2024 Meat Crew ha registrato un fatturato di oltre 3 milioni di euro, con un incremento del 96% rispetto all'anno precedente. Sono stati venduti oltre 500mila panini e servite 750mila persone, sia negli store che tramite delivery. Per il 2025 la previsione è ambiziosa: superare i 4,5 milioni di fatturato. La crescita si vede anche nei locali: due punti vendita a Milano, uno a Como inaugurato lo scorso maggio, una dark kitchen per gestire le consegne a domicilio, e ora questo quarto store. L'organico è passato da poche unità a 75 risorse, con un incremento del personale del 45% rispetto al 2024.

Primo youtuber italiano a lanciare un fast food

Mocho può vantare un primato: è il primo youtuber italiano ad aver aperto un fast food. Un'impresa nata dalla sua ossessione per il junk food americano, quella passione che lo aveva portato a recensire snack asiatici in ufficio e che poi è esplosa su YouTube con video dedicati al barbecue e ai piatti più calorici d'oltreoceano. Nel 2020 è arrivata anche la tv con "This is America" su Food Network, il primo programma interamente dedicato alla cucina made in Usa in Italia.

Supporto e partnership strategiche

Dietro il successo c'è anche il supporto di Realize Networks, la talent media company fondata da Pasquale Arria che ha seguito il progetto imprenditoriale fin dall'inizio. «Sono davvero molto contento dei risultati che il progetto Meat Crew sta continuando ad ottenere» hanno commentato. «Questi obiettivi raggiunti sono frutto di grandi sacrifici che vengono però sempre ripagati dal riscontro positivo di chi viene a trovarci nei locali».

Mocho con i suoi prodotti di punta

La partnership con Plb World segna un nuovo capitolo: «Grazie alla collaborazione con Mocho, gli ospiti di Plb potranno godere di un servizio food & beverage unico» hanno dichiarato Vieri e Corradi. E per chi ama il cibo americano senza compromessi, l'espansione sul territorio nazionale è già nei piani.

Dal grido “Ho fame!” al brand di successo

Dal grido "Ho fame!" lanciato nei primi video alle code fuori dai suoi locali: Mocho ha trasformato le calorie in un brand. E l'America, quella dei burger XXL e delle salse abbondanti, non è mai stata così vicina.