Taglio del nastro per Forme 2025: Bergamo celebra le sue Cheese Valleys

Inaugurata ieri la decima edizione di Forme, la manifestazione che promuove e valorizza il comparto lattiero caseario bergamasco e di tutte le valli orobiche. Al taglio del nastro sono intervenuti la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, il consigliere provinciale con delega al turismo, Robi Amaddeo, il segretario generale dell’ente camerale, Maria Paola Esposito, il consigliere regionale Alberto Mazzoleni e il deputato Andrea Tremaglia.

La sindaca di Bergamo Elena Carnevali e Francesco Maroni, presidente delle Chees Valleys, tagliano il nastro di Forme 2025

L’importanza di fare rete

Tutti i rappresentanti istituzionali hanno sottolineato «l’importanza di fare rete e sistema: un obiettivo riuscito per Forme». Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha voluto essere presente con un video saluto dove ha sottolineato l'importanza dei prodotti tipici per il made in Italy. Francesco Maroni, presidente dell’associazione The Cheese Valleys - Le Tre Signorie, ha ricordato «il percorso di Progetto Forme, pronto ad un’ulteriore crescita in vista dei prossimi dieci anni».

Uno dei talk che si svolgono durante Forme 2025

Le valli dei formaggi e il riconoscimento Unesco

A margine dell’inaugurazione è stato presentato dal docente Michele Corti il secondo volume dedicato alle valli dei formaggi, che nella prima edizione del 2018 aveva contribuito al riconoscimento di Bergamo come Città Creativa Unesco per la Gastronomia.

Un traguardo condiviso tra città creative

Un traguardo condiviso con Alba e Parma, presenti ieri pomeriggio sul Sentierone con i sindaci Alberto Gatto e Michele Guerra per l’inaugurazione del nuovo Cheese Park. Insieme alla prima cittadina Elena Carnevali hanno tagliato una forma di Grana Padano Dop dando il via ad un fine settimana ricco di eventi enogastronomici, convegni e concorsi con l’Italian Cheese Awards che coinvolgeranno Città Alta sia al Circolino che in piazza Vecchia sia il centro piacentiniano con vini e prodotti tipici del territorio.

La sindaca Carnevali coi colleghi di Alba e Parma taglia un pezzo di Grana Padano

Un weekend di gusto e cultura

Il fitto programma di eventi si concluderà domani con la finalissima degli Italian Cheese Awards, il più prestigioso premio dedicato ai formaggi italiani, che proclamerà i vincitori alla fiera di Bergamo. Il programma completo, giorno per giorno, è disponibile sul sito ufficiale della manifestazione.

Autorità e produttori all'inaugurazione di Forme 2025

La città diventa un palcoscenico diffuso

Forme compie dieci anni e celebra per l’occasione un’edizione speciale. Il progetto di promozione e valorizzazione del comparto lattiero caseario fa rete e sistema con il territorio, coinvolgendo ben 4 province (Bergamo, Brescia, Lecco e Sondrio) con le rispettive Camere di Commercio per promuovere i formaggi delle Cheese Valleys. Fino a domani è allestito in città un palcoscenico diffuso con il formaggio al centro: decine di eventi, degustazioni, cheese labs, mercati, incontri e aree tematiche. In Città Alta, sotto i portici del Palazzo della Ragione, andrà in scena la tradizionale piazza mercato delle Cheese Valleys, mentre al Circolino si svolgeranno le masterclass dedicate ai formaggi e ci sarà spazio anche per le degustazioni dei prodotti tipici.

La novità 2025 vede protagonista il Progetto Forme anche sul Sentierone, dove è presente un cheese park dedicato alla cucina di Bergamo, Alba e Parma, tre città creative Unesco per la gastronomia.