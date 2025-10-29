Conca dei Marini, Villa Il Limoneto. Dove la cucina diventa magia e filosofia di vita

Sulla Costiera Amalfitana, con la ristorazione di chef Fiorenzo Oliveto e della sua famiglia a Le Bontà del Capo, “si entra da cliente e si esce da parente”.

I limoni che tutto attorno ci avvolgono sono il fil rouge che unisce mare, sole, cucina e bellezza.

Fiorenzo Oliveto e Giuseppe Cristini

Chef Fiorenzo Oliveto non è solo un cuoco, ma un vero interprete e narratore della bellezza della Costiera Amalfitana.

Una famiglia e uno chef al servizio di questo magnifico paradiso, pronti ad accogliere i turisti e regalare loro un’esperienza in cui luoghi, cucina e racconto si fondono attorno a un agrume meraviglioso: il limone sfusato di Conca dei Marini, capace di donare emozioni uniche e autentiche.

Con Fiorenzo Oliveto si percepiscono tutti questi elementi nei piatti e nelle preparazioni, che hanno sempre un cuore e un’identità, e che ruotano attorno a Villa Il Limoneto.

Le esperienze si vivono e si consolidano attraverso esplosioni emozionali come il Limoncello Tour e il Limoncello Spritz: due simboli di una cucina attenta alle sfumature ma guidata da una filosofia semplice e familiare.

Giuseppina Criscuolo con marito Fiorenzo Oliveto

«Ca simm tutt’ ’na famiglia»,

mi ha sussurrato Carmine, splendido cameriere in sala durante il servizio.

In questa frase è racchiuso tutto il fascino di una terra, della sua gente e della rispettosa accoglienza che ho trovato a Le Bontà del Capo, il ristorante di chef Fiore a Conca dei Marini.

Il Limoncello Tour, composto da quattro portate in cui il limone è sempre protagonista, apre scenari internazionali: abbiamo incontrato ospiti giunti dagli Stati Uniti, dal Massachusetts e dalla Louisiana, arrivati fin qui non solo per ammirare un territorio meraviglioso, ma per scoprire un’Italia autentica, radicata e sincera.

Un pranzo a "Le Bontà del Capo"

Dopo il Limoncello Spritz, condiviso tutti insieme, arriva la degustazione narrata sulla terrazza vista mare, con un panorama da sogno. Poi si sale a Villa Il Limoneto, per toccare con mano questo agrume straordinario, respirarne i profumi e assaggiarne il nettare, già anticipato nella masterclass di chef Fiorenzo dedicata alla preparazione del vero limoncello.

Lo chef Fiorenzo Oliveto, turisti americani e Giuseppe Cristini

Un ricordo indelebile di Conca dei Marini, di una Costiera Amalfitana ancora viva di turisti, di una famiglia e di un cuoco che ama anche il tartufo — e che, sono convinto, presto potrà lamellare o grattugiare anche su quei piatti di nobile pescato che presenta ogni giorno.

Vincent Oliveto e Antonio Criscuolo

