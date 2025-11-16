Cristini, Maestro del Tartufo, premiato come Marchigiano dell’anno

Giuseppe Cristini, riconosciuto come Maestro del Tartufo, ha ricevuto il titolo di Marchigiano dell’anno, consacrandosi come una delle voci più autorevoli della narrazione enogastronomica italiana: paladino del gusto, sentinella della qualità, alfiere del Made in Italy e gendarme della marchigianità.

La cerimonia si è svolta all’Hotel Michelacci di Gabicce Mare, nel corso di una serata organizzata dall’Associazione Marchigiani dell’Anno, presieduta da Giorgio Sartini, figura storica e simbolica della tradizione regionale.

Giuseppe Cristini premiato dall'enologo Dino Porfiri

L’atmosfera è stata elegante e misurata, e ha restituito l’immagine di una regione che sa proporsi al mondo con identità forte e consapevole. Il tartufo, emblema gastronomico delle Marche, è stato il filo conduttore della serata: un “gesto d’amore” che da Gabicce abbraccia idealmente tutta la regione, fino a San Benedetto del Tronto.

A Cristini l’onorificenza è stata consegnata durante il momento centrale della gala, impreziosito da una sua narrazione in “guanti bianchi” dedicata alla seduzione del tartufo. Il riconoscimento arriva in un anno già straordinario, segnato dal ruolo di Ambasciatore del Tartufo Italiano all’Expo di Osaka, in Giappone.

Cristini si è distinto come marchigiano capace di parlare al mondo attraverso un linguaggio garbato e una narrazione che parte dalla zolla di terra per arrivare alla lamellata finale, rendendo affascinante ogni passaggio. A tavola, il tartufo è stato protagonista con pepite di bianco pregiato e nero invernale, che hanno valorizzato la cucina marchigiana.

Giuseppe Cristini con l'ideatore del premio, Giorgio Sartini

Nel corso della serata sono stati premiati anche altri esponenti del mondo dell’impresa, della scienza e dello sport.

L’Hotel Michelacci si conferma tra i player di riferimento negli eventi legati alla cultura e alla gastronomia, capace di valorizzare l’ospite con un’accoglienza elegante e appassionata.

Significative le parole del presidente Giorgio Sartini: «La marchigianità è un gesto d’amore verso le persone che premiamo. Abbiamo un gioiello da mostrare al mondo: siamo unici, differenti e meravigliosi».

