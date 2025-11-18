Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 18 novembre 2025  | aggiornato alle 19:38 | 115811 articoli pubblicati

Rotari
Rational
Rational

in offerta

Perché il Black Friday è il momento per comprare vino: quali scegliere e come abbinarli

Il Black Friday non è più sinonimo solo di tecnologia o moda: anche il mondo del vino è protagonista con promozioni imperdibili. È il momento perfetto per chi vuole fare scorte intelligenti, scoprire nuove etichette o prepararsi alle festività con bottiglie di qualità a prezzi vantaggiosi

 
18 novembre 2025 | 16:52

Perché il Black Friday è il momento per comprare vino: quali scegliere e come abbinarli

Il Black Friday non è più sinonimo solo di tecnologia o moda: anche il mondo del vino è protagonista con promozioni imperdibili. È il momento perfetto per chi vuole fare scorte intelligenti, scoprire nuove etichette o prepararsi alle festività con bottiglie di qualità a prezzi vantaggiosi

18 novembre 2025 | 16:52
 

Perché comprare vino durante il Black Friday

  É il momento perfetto per fare scorte intelligenti e rifornire le cantinette personali per prepararsi alle festività con gusto e convenienza: durante il Black Friday, le cantine e gli e-commerce specializzati propongono vini in offerta che spaziano dalle etichette più ricercate ai grandi classici della tradizione italiana.

Il bello di questo periodo è che si può acquistare vino non solo per sé, ma anche per fare regali raffinati e significativi a un prezzo vantaggioso senza farsi trovare impreparati alle festività natalizie. Una bottiglia è un dono che racconta una storia, racchiude territori, profumi e passioni. Approfittare delle confezioni regalo di vino in offerta significa scegliere qualcosa che sarà apprezzato da chiunque ami la buona tavola.

Perché il Black Friday è il momento per comprare vino: quali scegliere e come abbinarli

Acquistare vino durante il Black Friday è anche una scelta strategica per chi vuole riempire la cantina in vista del Natale e del Capodanno: avere a disposizione bottiglie diverse consente di creare abbinamenti ideali per ogni portata e occasione. Inoltre, è l’opportunità perfetta per scoprire nuovi vini italiani in offerta o avvicinarsi ai vini internazionali in offerta, che permettono di ampliare i propri orizzonti gustativi senza spendere troppo. Le promozioni di questo periodo, infatti, possono arrivare anche al 60%, rendendo accessibili vini premium, spirits e liquori in offerta, o eleganti cofanetti regalo perfetti per stupire durante le feste.

 Quali vini scegliere per il Black

Quando si parla di vini per le feste, è importante pensare sia ai gusti personali sia agli abbinamenti gastronomici che accompagneranno i pranzi e le cene natalizie. Il bello del vino è la sua versatilità: ogni bottiglia può raccontare un momento, un’emozione, un ricordo.

I rossi strutturati, come la Barbera, il Primitivo di Manduria o il Nebbiolo, sono perfetti per le portate più intense delle festività. Con le loro note di frutti rossi maturi, una buona persistenza e una tannicità avvolgente, si sposano magnificamente con arrosti, brasati e primi importanti come le lasagne al ragù. Sono vini italiani dal carattere deciso, ideali per scaldare le serate invernali e per accompagnare i piatti più ricchi della tradizione.

I bianchi aromatici, come il Vermentino o lo Chardonnay, offrono freschezza e profumi floreali. Le loro sfumature agrumate e leggere note burrose li rendono perfetti per antipasti vegetariani o di mare, crostacei e piatti di pesce, protagonisti delle tavole natalizie più eleganti.

Non possono mancare le bollicine, regine dei brindisi: Prosecco o Champagne illuminano l’atmosfera con la loro effervescenza. Gli spumanti sono ideali per gli aperitivi, per accompagnare piatti leggeri o fritti, ma anche come vini da regalare, perfetti in confezioni regalo di vino dallo stile raffinato o per accompagnare con brio il brindisi di Capodanno.

Per chi ama i dolci e i momenti conviviali che chiudono un pranzo in allegria, i vini da dessert come il Moscato o i liquori come l’Amaretto regalano una dolce carezza al palato. Sono perfetti in abbinamento a Pandoro e Panettone, ma anche da inserire in un cesto natalizio.

Le offerte sui vini durante il Black Friday rappresentano una scelta intrigante per chi vuole sperimentare e viaggiare con il gusto, scoprendo vini internazionali. Bordeaux francesi, Rioja spagnoli o Sauvignon della Nuova Zelanda: scoprire vini internazionali in offerta è un modo per ampliare la propria cultura enologica e sorprendere gli ospiti durante le feste. 

Chi ama regalare cesti natalizi, si può scegliere tra confezioni regalo già pronte, curate nei dettagli, oppure creare la propria selezione, abbinando bottiglie e prodotti tipici per comporre un cesto personalizzato. È un gesto semplice ma di grande effetto, che porta in tavola la convivialità e lo spirito delle feste.

Oggi acquistare i vini da regalare o da portare a tavola è semplice grazie a realtà come Giordano Vini, che permette di comprare direttamente dalla cantina con offerte speciali, ampia varietà di vini italiani e internazionali, e consegna a domicilio. Così, con pochi clic, si può portare a casa la qualità e la passione di chi il vino lo produce, davvero, rendendo ogni brindisi un momento da ricordare.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
black friday vino offerte vino vini italiani vini internazionali regali di natale bollicine abbinamenti gastronomici
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Beer and Food
Salomon
Siggi
Sogemi
Beer and Food
Salomon
Siggi
Sogemi
Sana
Ar.Pa

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025