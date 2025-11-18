Regalare esperienze: le nuove Gift Box di Relais & Chateaux per un Natale esclusivo

Le nuove Gift Box Relais & Châteaux interpretano lo spirito delle Feste attraverso cofanetti pensati per valorizzare il piacere del dono e la capacità di trasformare il tempo in un momento prezioso. Ogni proposta nasce per offrire un’esperienza su misura, capace di unire ospitalità di alto livello, gusto e atmosfere uniche, in linea con la filosofia dell’Associazione, da oltre settant’anni impegnata a rendere il mondo un luogo migliore tramite cucina e accoglienza.

Esperienze in luoghi indimenticabili con le Gift Box di Relais&Chateaux

Un dono che racconta l’arte del bien vivre

Il Buono del Natale si esprime in sette Gift Box dai nomi evocativi: Dune, Rose, Azur, Jade, Terracotta, Eucalyptus e Horizon. Ogni cofanetto rappresenta una diversa interpretazione del viaggio e del benessere, consentendo al destinatario la massima libertà di scelta tra esperienze selezionate in dimore d’eccellenza.

Le Gift Box, in eleganti buste

Le Gift Box, presentate in una busta elegante e sostenibile, propongono offerte per due persone da €350 a €2.450 e hanno validità di due anni dalla data di acquisto, garantendo flessibilità e ampia possibilità di programmazione.

Gift Box Dune: benessere in Toscana

La Dune Gift Box invita a un’esperienza rigenerante al Relais & Châteaux Gallia Palace Beach - Golf - Spa – Resort a Punta Ala, in Toscana. Include due trattamenti e una giornata di accesso alla spa, pensata per chi desidera un momento di relax in un contesto immerso nella natura.

Gift Box Dune

Gift Box Rose: alta cucina ai piedi del Cervino

La Rose Gift Box conduce all’Hermitage Hotel & Spa di Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta. La proposta comprende una cena gastronomica con abbinamento vini e un aperitivo con Champagne, per un’esperienza orientata ai sapori di montagna e alla cucina d’autore.

Gift Box Rose

Gift Box Jade: soggiorno tra vigne e arte

La Jade Gift Box offre una notte al Relais & Châteaux Villa Cordevigo, sulle colline del Lago di Garda. Comprende prima colazione e pranzo al Ristorante Cordevigo, con upgrade in camera deluxe e aperitivo con Champagne in bassa stagione.

Gift Box Jade

Gift Box Azur: charme toscano a Il Borro

La Azur Gift Box propone una notte in junior suite con colazione presso Il Borro, nel cuore della Toscana. In bassa stagione è previsto un upgrade di categoria, per un soggiorno caratterizzato da eleganza e silenzio.

Gift Box Azur

Gift Box Terracotta: due notti tra natura e gusto

La Terracotta Gift Box porta al Bellevue Hotel & Spa di Cogne, in Valle d’Aosta, con due notti, prime colazioni e cena nel ristorante gastronomico, oltre all’abbinamento vini in bassa stagione.

Gift Box Terracotta

Gift Box Eucalyptus: atmosfera veneta e percorsi esclusivi

La Eucalyptus Gift Box conduce alla Villa Abbazia di Follina, nel Veneto. Include due notti in camera deluxe, prima colazione, aperitivo con Champagne, cena con abbinamento vini e un’attività nei dintorni della dimora, con upgrade in junior suite in bassa stagione.

Gift Box Eucalyptus

Gift Box Horizon: eleganza affacciata sulla Laguna

La Horizon Gift Box propone una notte in suite con colazione presso il Londra Palace Venezia, con aperitivo con Champagne e accoglienza VIP. In bassa stagione è previsto anche il pranzo nel ristorante gastronomico. Questa Gift Box include un servizio esclusivo: una consulenza personalizzata del concierge Relais & Châteaux per scegliere e prenotare l’esperienza più adatta ai desideri del viaggiatore.

Gift Box Horizon

Gift Box e voucher disponibili in tutto il mondo

Le Gift Box Relais & Châteaux sono disponibili in formato fisico o digitale e acquistabili in 65 Paesi con oltre 580 dimore. Le prenotazioni possono essere effettuate online o direttamente presso la struttura selezionata. L’Associazione propone inoltre voucher regalo a partire da €100, utilizzabili per qualunque servizio offerto dalle dimore, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione del dono.