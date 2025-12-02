L’invenzione della Pinsa Romana: il racconto di un’idea che ha trasformato la panificazione

«Per ogni persona c’è un prima e un dopo. Il confine che segna il mio dopo è un numero: 1991, l’anno che ha cambiato la mia vita», così, Corrado Di Marco, autore del libro L’Invenzione del Pinsa Romana, presentato a Roma presso il Mondadori Bookstore della Galleria Alberto Sordi, racconta come un concorso ha tracciato le linee della carriera e del successo dell’imprenditore e innovatore che ha rivoluzionato il settore dei prodotti lievitati.

“È romana la pizza mondiale”, titolava Il Messaggero il giorno dopo della vincita, dell’inventore della Pinsa Romana, del Campionato mondiale della pizza, decretando così il successo del mix di farine PizzaSnella, messo a punto da Di Marco, ispirato alla pizza di nonno Settimio, ma alleggerito con ingredienti e tecniche moderne, con una visione avanzata rispetto al mercato del momento. Un impasto ottenuto senza l’utilizzo di grassi, strutto e zuccheri aggiunti.

L’evoluzione del mix PizzaSnella e la nascita della Pinsa Romana

Un traguardo importante, ma l’obiettivo di Corrado è creare qualcosa di veramente innovativo che rivoluzioni il mercato della pizza in teglia e al piatto, dando grande importanza al gusto e agli aspetti nutrizionali. Così decide di modificare il mix di PizzaSnella, aggiungendo al mix di farine di frumento e soia, la farina di riso e il lievito madre.

Una pinsa Di Marco

«Lo spunto del lievito madre viene dai ricordi della pizza di nonno Settimio che, data la difficoltà di reperire il lievito, preparava mix di farine e acqua, aggiungendo spesso una mela o qualcosa che contenesse zuccheri, per attivare la fermentazione», continua emozionato l’autore. Con questo impasto, con idratazione all’ottanta per cento, nel 2001, dopo oltre vent’anni di studio e sperimentazione, nasce la Pinsa Romana, rigorosamente ovale, differenziandosi per nome e forma dalla pizza napoletana.

Valori nutrizionali e leggerezza della Pinsa

Un prodotto di grande qualità, molto ben bilanciato dal punto di vista nutrizionale, tema caro alla cugina di Corrado, Rosanna Lambertucci, tra i relatori della presentazione del libro, insieme all’autore, al figlio Alberto Di Marco, amministratore delegato dell’azienda, e al giornalista enogastronomico Luciano Pignataro.

«L’aspetto dei valori nutrizionali è un grande successo - dice orgoglioso Alberto Di Marco - La nostra pinsa ha addirittura meno calorie del pane bianco e molte più proteine. L’impasto ad alta idratazione utilizza grani di alta qualità, mentre soia non OGM sostituisce i grassi, e la farina di riso crea croccantezza esterna e morbidezza interna. In Francia, la nostra pinsa è l’unico prodotto con Nutri-Score A».

La crescita dell’Azienda Di Marco: una realtà familiare con orizzonte internazionale

L’attività di Corrado Di Marco negli anni Settanta unisce gusto, naturalità e benessere. Dopo oltre 2.000 test di fermentazione, nel 2001 nasce la Pinsa Romana, ovale e con mix unico di farine di frumento, soia e riso, con Pasta Madre. Oggi, l’azienda è leader mondiale con distribuzione in oltre 70 Paesi, produzione che nel 2024 supera 32 milioni di basi pronte e 10.000 tonnellate di miscela di farine. Con 250 dipendenti diretti e una gestione familiare giunta alla terza generazione, l’azienda mantiene la maestria artigianale: ogni pinsa è spianata a mano.

Da sinistra: Alberto Di Marco, Claudia Gerini, Rosanna Lambertucci, Corrado Di Marco, Luciano Pignataro

La ricerca e sviluppo, guidata da Corrado Di Marco, è il motore dell’azienda, insieme ai figli Alberto (AD) e Enrico (COO). La produzione è sostenibile: forni elettrici a basse emissioni, assenza di conservanti, pannelli fotovoltaici, packaging riciclato, compostaggio e collaborazione con il Banco Alimentare. Recentemente, l’acquisizione di Pizzami amplia ulteriormente la strategia di crescita e diversificazione del gruppo.