Green Road Award 2025: al via la decima edizione dell'Oscar del cicloturismo

È stata presentata il 10 febbraio alla Bit di Milano la decima edizione di Green Road Award, l'Oscar italiano del cicloturismo, prestigioso riconoscimento che premia le regioni italiane che investono in infrastrutture e servizi per il turismo su due ruote. L'evento ha ufficialmente dato il via alle candidature per le regioni, che potranno proporre fino a due ciclovie entro il 10 maggio. Quest'anno, poi, il premio si arricchisce di un'importante novità: in occasione del Giubileo 2025, verrà istituito un riconoscimento speciale dedicato a un cammino percorribile anche in bicicletta.

Oscar del cicloturismo 2025: aperte le candidature per le migliori ciclovie italiane

L'albo d'oro del Green Road Award

Nato dieci anni fa con l'intento di valorizzare le migliori infrastrutture ciclabili italiane, il Green Road Award ha visto la partecipazione di oltre 200 percorsi candidati dalle diverse regioni, premiando finora quasi 50 itinerari per un totale di 12.500 km di strade ciclabili. Per rendere l'idea, è come se si potesse ripercorrere in bicicletta l'intero viaggio di Marco Polo da Venezia fino alla Cina. Tra le Regioni che hanno ottenuto più riconoscimenti, il Trentino con 7 vittorie, seguito da Toscana ed Emilia Romagna (5), Lombardia e Liguria (4), Veneto, Marche, Abruzzo e Campania (3), Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria e Basilicata (2), mentre Umbria, Lazio, Sicilia e Sardegna vantano un solo premio.

Alcune regioni, come Piemonte, Valle d'Aosta e Molise, non sono ancora riuscite a salire sul podio e potrebbero tentare di farlo in questa edizione. Il premio, poi, ricordiamo, nel corso degli anni ha varcato anche i confini nazionali, assegnando due riconoscimenti speciali a destinazioni straniere: Gran Canaria, in Spagna, e le Fiandre, in Belgio. «Il Green Road Award ha operato su due fronti - spiega Ludovica Casellati, esperta di cicloturismo e ideatrice del premio. Da un lato, ha incentivato le regioni a investire in infrastrutture e servizi per il turismo lento, dall'altro ha acceso i riflettori sui territori, spingendo sempre più persone a scegliere la bicicletta per viaggiare. Questo ha generato un circolo virtuoso che ha reso molte aree italiane più attrattive, contribuendo all'economia locale e creando nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i giovani».

Il cicloturismo è un segmento di mercato in forte crescita

La bicicletta si è affermata come un mezzo di scoperta e connessione tra persone e territori, permettendo di valorizzare borghi e aree meno battute dal turismo tradizionale. Il cicloturismo è oggi un segmento di mercato in forte crescita, capace di coinvolgere istituzioni e operatori privati, attirando un pubblico sempre più ampio dall'Italia e dall'estero. «Anche grazie a questa iniziativa, il cicloturismo in Italia non è più un fenomeno di nicchia, ma una realtà consolidata e trasversale - aggiunge Casellati. Per questo motivo, in occasione del decennale, abbiamo deciso di istituire un nuovo premio dedicato a un cammino percorribile anche in bicicletta».

In Italia il cicloturismo è un segmento in forte crescita

L'evento è stato moderato da Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde Rai e Ambassador del premio. Tra i presenti, alcuni vincitori delle scorse edizioni oltre a Daniele D'Amario, assessore regionale alle attività produttive, turismo e cultura Regione Abruzzo e Giovanni Calabrese, Assessore al turismo della Regione Calabria. Presenti anche Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, Enrica Cotarella, dell'omonima Fondazione che promuove stili di vita, studi e cure improntate a un'alimentazione sana ed equilibrata, attraverso progetti e iniziative ad alto impatto sociale, Maria Annunziata Giaconia, direttore business regionale e sviluppo intermodale di Trenitalia, Alberto Fiorillo di Rfi (Rete ferroviaria italiana). Alla presentazione a Bit hanno preso parte anche alcuni membri della giuria che è composta da personalità nel campo del giornalismo, opinion leader, partner, personalità dei settori bike, ambiente, ospitalità e turismo.

A chiudere la presentazione è stata Barbara Zilli, assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia, che ha annunciato il programma dell'evento conclusivo. Il Green Road Award 2025 si terrà dal 30 maggio al 1° giugno, con una pedalata speciale in modalità bici-treno da Trieste a Gorizia, Capitale della Cultura 2025. Nel capoluogo giuliano si terrà anche un Bike Forum, un momento di confronto sulle sfide e le prospettive del cicloturismo in Italia.