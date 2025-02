Vista apre (anche) a Ostuni: lusso, territorio e la cucina stellata di Berton

Ora è ufficiale: in estate aprirà Vista Ostuni, il terzo hotel cinque stelle del brand Vista, già presente a Como e Verona. Situato in un edificio storico restaurato con attenzione, il nuovo albergo ospiterà un'offerta gastronomica curata dallo chef stellato Andrea Berton, con due ristoranti distinti: il Bianca Bistrot e "Berton al Vista".

Vista Ostuni aprirà in estate

Vista Ostuni: un progetto tra storia e contemporaneità

Vista Ostuni sorgerà nell'ex Manifattura Tabacchi, un edificio risalente al XIV secolo immerso nella piana degli ulivi secolari, a pochi passi dalla Città Bianca e a meno di 40 chilometri dall'aeroporto di Brindisi. L'immobile, chiuso dal 1968, è stato acquisito nel 2023 dalla famiglia Passera, che ha avviato un ampio intervento di restauro per trasformarlo in un hotel di lusso senza alterarne l'identità architettonica. «Dal primo momento in cui siamo entrati, questo edificio spettacolare ci ha parlato. E da parte nostra abbiamo lavorato instancabilmente per onorare al meglio la tradizione del luogo insieme a quella di Ostuni» racconta Bianca Passera, presidente del gruppo.

Bianca e Luigi Passera e lo chef Andrea Berton

«Utilizzando materiali italiani e risorse sostenibili, collaborando con artigiani locali e architetti visionari, abbiamo creato una nuova prospettiva che invita l'ospite a vivere a pieno tutto il suo potenziale». L'hotel si estenderà su oltre 6mila mq con 1.700 mq di terrazze e 16mila mq di spazi esterni curati dal paesaggista Erik Dhont. Le 28 camere e suite, con una metratura media di 60 mq, saranno affiancate da tre piscine (due esterne e una interna), un rooftop bar con vista sul mare e sulla città, una spa e un fitness center. Gli spazi comuni manterranno il fascino dell'edificio originale, tra archi, grandi finestre e il chiostro interno.

Vista Ostuni: la ristorazione firmata Andrea Berton

L'offerta gastronomica di Vista Ostuni, come detto, sarà curata da Andrea Berton, chef stellato noto per il suo approccio tecnico e la valorizzazione della materia prima. Due i ristoranti previsti: il Bianca Bistrot, informale e aperto tutto il giorno, e il ristorante gourmet "Berton al Vista". Il Bianca Bistrot offrirà una cucina immediata che unisce il territorio alla tradizione italiana, senza rinunciare ai classici dell'ospitalità internazionale, dalla Caesar Salad al Club Sandwich, rivisitati con ingredienti locali. Saranno presenti anche opzioni vegetariane e piatti pensati per una clientela internazionale, sempre con un'impronta italiana e pugliese.

Vista Ostuni: un render del ristorante di Andrea Berton

Il ristorante "Berton al Vista" sarà invece la massima espressione della filosofia dello chef. Uno degli elementi centrali sarà il brodo, che Berton reinterpreterà con ingredienti locali per un'esperienza gastronomica inedita. La frisella verrà proposta in una versione "acqua e sale", in omaggio alla cucina regionale. «Sono grato alla famiglia Passera per avermi coinvolto in questo progetto, che mi offre importanti stimoli e la possibilità di portare la mia cucina in Puglia - commenta Berton. Vista Ostuni sarà un luogo in cui chi soggiorna potrà vivere un'esperienza coinvolgente a 360 gradi, tra piacere, benessere, storia e racconti legati al cibo».

Vista Ostuni: un'esperienza oltre l'ospitalità

Vista Ostuni non sarà solo un albergo di lusso, ma offrirà esperienze legate al territorio. Gli ospiti avranno accesso a beach club privati, tour enogastronomici e visite a città come Lecce, Matera e Alberobello. «Portare il lusso dove ancora non c'è è sempre stato il nostro obiettivo - sottolinea Luigi Passera, ceo del gruppo. Per la nostra azienda e per la nostra famiglia, Vista Ostuni rappresenta una milestone importantissima. Il nostro top management è già al lavoro per l'assunzione di circa 70 collaboratori e l'affiliazione a The Leading Hotels of the World ci rende ottimisti per il lancio commerciale».

L'architettura di Vista Ostuni, curata dallo studio Rma di Milano guidato da Roberto Murgia, manterrà il senso del luogo. «Un'architettura nata per ospitare, testimone silenziosa delle culture che l'hanno attraversata - spiega l'architetto. Ridare vita all'ex Manifattura Tabacchi significa riaprirne le porte con rispetto e sensibilità, valorizzando i suoi caratteri architettonici per trasformarla in uno spazio accogliente ed elegante».