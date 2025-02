A Firenze apre “a&o Campo di Marte”, un nuovo ostello smart e sostenibile

A Firenze apre le porte "a&o Campo di Marte", la nuova struttura della catena di ostelli più grande d'Europa. Con 119 camere e 466 posti letto, l'ostello si trova a breve distanza dal centro storico e dallo stadio Asics Firenze Marathon, offrendo una soluzione di soggiorno moderna e accessibile. L'ampia ristrutturazione ha dato vita a spazi accoglienti, arricchiti da elementi artistici generati con l'intelligenza artificiale e soluzioni all'avanguardia per un'esperienza smart. Con questa apertura, a&o Hostels raggiunge 42 strutture e oltre 30mila posti letto totali in Europa.

L'esterno dell'ostello “a&o Campo di Marte” di Firenze

Come molte strutture del gruppo, anche a&o Firenze Campo di Marte punta su una posizione strategica, ben collegata alla stazione ferroviaria di Campo di Marte, da cui si può raggiungere Santa Maria Novella in soli 15 minuti. Il progetto, che segna la seconda apertura italiana dopo Venezia nel 2017, ha voluto mantenere l'identità originale dell'edificio, un ex stabile amministrativo degli anni Sessanta, preservandone la facciata su richiesta dell'amministrazione comunale.

Tecnologia e sostenibilità al centro del progetto di "a&o Campo di Marte"

Il design dell'ostello si distingue per la spaziosa lobby con vetrate su due piani, un'area colazione con terrazza all'aperto e camere decorate con grafiche ispirate alle locandine di mostre e spettacoli fiorentini, realizzate grazie all'intelligenza artificiale. «Firenze è una città dinamica e affascinante, con un'attrattività che dura tutto l'anno. Vogliamo rendere la visita accessibile a tutti e, dopo un'ampia ristrutturazione, a&o Firenze Campo di Marte apre per offrire alloggi di qualità a prezzi vantaggiosi. Che si tratti di un viaggio di piacere, di una breve sosta o di una "workation". Con la sua vasta offerta artistica e culturale, Firenze è una destinazione straordinaria» afferma Oliver Winter, fondatore e ceo di a&o Hostels.

“a&o Campo di Marte”: ospitalità accessibile a due passi dal centro

Uno degli aspetti distintivi della nuova struttura è il focus sulla tecnologia. Infatti, l'ostello introduce soluzioni innovative per semplificare il soggiorno degli ospiti: sette terminali per il self check-in disponibili in tredici lingue, chiavi digitali accessibili tramite app, un forno a convezione centralizzato per ottimizzare il servizio cena e robot per la pulizia attivi 24 ore su 24 in corridoi e lobby. Inoltre, l'ostello dispone di un parcheggio sotterraneo con 40 posti auto e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. E poi spazio alla sostenibilità: la struttura è dotata di moderni sistemi di climatizzazione ad acqua, in grado di garantire un controllo efficiente della temperatura, mentre sul tetto un impianto fotovoltaico e solare termico contribuisce alla produzione di energia elettrica e acqua calda, riducendo l'impatto ambientale.

L'ostello "a&o Campo di Marte" è pensato per tutti

Con questa nuova apertura, Firenze si conferma quindi una meta in grado di accogliere visitatori con esigenze diverse, dai gruppi scolastici alle famiglie, fino ai viaggiatori solitari alla ricerca di un soggiorno pratico e conveniente. Nei periodi di bassa stagione, a&o prevede infatti offerte speciali dedicate a chi viaggia in gruppo, rendendo la capitale toscana una destinazione accessibile in ogni periodo dell'anno. Dall'ostello, il centro storico è raggiungibile con una passeggiata di circa 30 minuti, attraversando alcune delle strade più caratteristiche della città.