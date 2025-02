Belstay Hotels chiude il 2024 con un fatturato in crescita dell'8%

Un fatturato in aumento, un tasso di occupazione solido e una crescita nei segmenti Mice (Meeting, incentivi, conferenze, fiere) e sport. Così Belstay Hotels ha chiuso il 2024 con numeri che confermano il consolidamento del brand nel comparto alberghiero italiano. La catena, che conta quattro strutture tra Milano, Venezia Mestre e Roma, ha registrato un fatturato di 20,6 milioni di euro, segnando un +8% rispetto all'anno precedente. Il dato più significativo riguarda la vendita di oltre 190mila camere e l'accoglienza di 320mila ospiti, un pubblico equamente diviso tra clientela domestica e internazionale.

Belstay Hotels: un 2024 in crescita tra business, sport ed eventi

Il 2024 di Belstay Hotels si conclude in crescita

Se il core business di Belstay resta l'accoglienza per viaggiatori d'affari e turisti leisure, nel 2024 si è consolidata, come annunciato, anche la componente Mice. La catena ha infatti ospitato più di mille eventi, con un incremento del volume d'affari del 12% rispetto all'anno precedente. Il settore farmaceutico, il beauty e la formazione sono stati i comparti che hanno maggiormente scelto le strutture Belstay per i propri eventi, grazie alla versatilità degli spazi e alla possibilità di realizzare soluzioni su misura, in particolare per team building e incontri aziendali.

Un altro segmento su cui Belstay ha puntato con decisione è poi quello sportivo. Il volume d'affari legato ai gruppi sportivi ha registrato una crescita del 74% rispetto al 2023, un dato che testimonia l'attenzione riservata a questo target. Un ruolo chiave lo ha giocato "Seguimi", il brand di ristorazione della catena, che ha saputo rispondere alle esigenze specifiche delle squadre con menu bilanciati e ambienti studiati per garantire un'esperienza confortevole anche ai professionisti dello sport.

Mice e sport trainano la crescita di Belstay Hotels nel 2024

La ristorazione, infatti, si è rivelata un asset strategico: oltre al successo tra le squadre sportive, il comparto food & beverage ha chiuso l'anno con numeri in crescita, confermando la forza del concept Made in Italy e dell'attenzione alla qualità degli ingredienti. A contribuire ai risultati positivi è anche la formula adottata da Belstay, che punta su standard internazionali, ma senza perdere di vista le peculiarità di ogni struttura. (a Linate per la sua posizione immersa nel verde a due passi dall'aeroporto, ad Assago come punto di riferimento per il business alle porte di Milano, a Mestre meta per i viaggiatori d'affari e per i turisti e a Roma come city hotel congressuale).

Di Tullio (Belstay Hotels): «Ora guardiamo al 2025 con determinazione»

L'amministratore delegato di Belstay Hotels, Roberto Di Tullio, ha commentato così i risultati dell'anno: «Il 2024 ha rappresentato un anno di crescita solida per Belstay Hotels, con performance in aumento su tutti i principali indicatori: un fatturato in aumento con marginalità superiore alle aspettative, un tasso di occupazione ormai consolidato ed un forte sviluppo nei segmenti a noi più cari, tra i quali Mice e sport.

L'amministratore delegato di Belstay Hotels, Roberto Di Tullio

«Questi risultati confermano la validità della nostra strategia e il crescente apprezzamento del mercato per la nostra offerta, che coniuga ospitalità di qualità, flessibilità e un forte legame con la tradizione italiana. Il successo del brand "Seguimi" e l'incremento della domanda per eventi e meeting aziendali rafforzano ulteriormente il nostro posizionamento. Guardiamo al 2025 con determinazione - conclude Di Tullio -, pronti ad ampliare il nostro ruolo nel settore dell'hotellerie».