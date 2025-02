Confcommercio dice “no” all'ampliamento del Porto di Marina di Carrara

Il sistema Confcommercio Toscana ha espresso una ferma opposizione all'ampliamento del porto di Marina di Carrara (Ms), definendo la decisione come una minaccia per l'ambiente e per l'economia turistica della regione. In una nota unitaria, firmata dai principali rappresentanti di Federalberghi, SIB e Faita-Federcamping, vengono sollevati allarmi riguardo ai rischi legati all'infrastruttura proposta, che potrebbe accelerare l'erosione delle spiagge e compromettere il settore balneare della Versilia. L'incidente della nave Guang Rong, che ha evidenziato le vulnerabilità della costa, ha spinto le associazioni a chiedere un ripensamento urgente, sollecitando un dialogo con le istituzioni per evitare danni irreversibili.

Il porto di Marina di Carrara (foto WaterfrontMdC)

«L'ampliamento del porto di Marina di Carrara così come impostato ora è una decisione scellerata. La Toscana non può permettersi di sacrificare il futuro delle spiagge e della balneazione in Versilia, oltre che la sopravvivenza dell'economia turistica del territorio, per un'opera di enorme impatto ambientale, funzionale solo a pochi e nociva a tutti gli altri», scrivono in una nota unitaria firmata dal presidente Aldo Cursano e dai presidenti regionali di Federalberghi Daniele Barbetti, di Sib (Sindacato italiano balneari) Alberto Nencetti e di Faita-Federcamping Andy Fedi.

Porto di Marina di Carrara, le criticità

«Facciamo nostre le inequivocabili prese di posizione degli amministratori locali, che, dopo l'incagliamento della nave Guang Rong di fronte a Marina di Massa, hanno ribadito con forza la loro contrarietà all'ampliamento del porto - prosegue la nota. Questo incidente ha infatti messo in luce, in maniera brutale, la fragilità della nostra costa e le criticità di infrastrutture marittime già sotto pressione. Ignorare questi segnali sarebbe irresponsabile».

Render dei lavori al porto di Marina di Carrara (foto WaterfrontMdC)

Il sistema Confcommercio Toscana avverte che l'ampliamento del porto rappresenta un rischio elevatissimo: «Le spiagge sarebbero messe in serio pericolo a causa dell'accelerazione del fenomeno erosivo, un dato ampiamente confermato da studi scientifici. Inoltre, l'aumento del traffico marittimo renderebbe ancora più vulnerabile un'area già esposta a pericoli ambientali e strutturali. Il rischio di una catastrofe annunciata, con danni irreversibili, è più che concreto». E le conseguenze non riguardano solo l'ambiente, ma anche l'economia del territorio: «Possiamo davvero permetterci di mettere a repentaglio il turismo, pilastro della nostra economia, senza un'analisi rigorosa e trasparente? La risposta è no. E come possiamo ignorare l'impatto su centinaia di stabilimenti balneari, che già devono affrontare le incertezze legate alla direttiva Bolkestein?».

Porto di Marina di Carrara, serve un passo indietro

Di fronte a queste criticità, Confcommercio Toscana chiede con forza un ripensamento immediato: «È necessario che il Ministero dell'Ambiente e quello delle Infrastrutture, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la Regione Toscana, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il Comune di Carrara e tutti gli enti coinvolti rivedano le loro decisioni aprendo un confronto con le imprese, i cittadini e gli studiosi che hanno evidenziato i gravi impatti di questa opera sull'ambiente e sulla sicurezza. Sono voci che non possono essere ignorate».

Il sistema Confcommercio Toscana denuncia i gravi impatti dell'opera (foto WaterfrontMdC)

Gli appelli e le preoccupazioni che vengono dalle imprese, dalle associazioni e dagli amministratori locali della Versilia, che sottolineano i rischi connessi a questa opera, devono essere ascoltati: «Invitiamo tutti gli attori istituzionali e le parti politiche a un supplemento di riflessione su un'opera che rischia di compromettere irrimediabilmente il valore dell'economia turistica in uno dei territori più pregiati della Toscana, simbolo della nostra bellezza in tutto il mondo».