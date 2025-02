Sanremo 2025: TOP e FLOP della 2ª serata del festival a metà fra passato e presente

La seconda serata del Festival di Sanremo prova a scrollarsi di dosso la polvere della nostalgia e ci riesce a metà. Carlo Conti tiene saldo il timone, ma stavolta sul palco ci sono Bianca Balti, che fa la divina, Cristiano Malgioglio, che fa Malgioglio, e Nino Frassica, che fa Frassica (e per fortuna). Un mix improbabile? Sì, ma almeno l’Ariston si sveglia.

La musica resta il piatto forte, ma più che un banchetto è una maratona: altri 15 Big in gara, tra quelli che puntano alla poesia struggente e quelli che ci credono tantissimo. Il momento "wow" della serata? Damiano David che canta Lucio Dalla con Alessandro Borghi a fargli da spalla. Cosa sia andato a fare Borghi a Sanremo non è chiaro, ma l’Ariston applaude comunque.

La classifica alla fine della seconda serata

E intanto, la seconda classifica parziale svela i suoi “preferiti” (per ora): Giorgia, Simone Cristicchi, Fedez, Achille Lauro e Lucio Corsi. Tutti felici? Mica tanto. Ma è Sanremo, e il bello è che domani cambia tutto. O forse no.

TOP

Bresh – "La tana del granchio"

Una seconda serata niente male per il cantautore/rapper genovese. La canzone è efficace, orecchiabile e perfetta per essere cantata a squarciagola. Difficile capire quanto potrà scalare la classifica, ma in questi festival con 30 canzoni in gara la posizione ormai conta sempre meno. Qui si lotta per la vetrina e gli streaming, e su quel fronte lui c’è. Nel testo canta "non mi dai due lire", ma noi gliene diamo anche tre.

Giorgia – "La cura per me"

Non è semplice parlare di Giorgia, perché oggettivamente è un fenomeno. Due serate, due esibizioni perfette, standing ovation per lei. Ma... c’è un ma. Forse le aspettative su di lei sono così alte che la canzone non le sta dietro. Tra i brani in gara non è il primo che viene voglia di riascoltare in loop, eppure sul palco riesce a nascondere con la voce i limiti del pezzo. Mostro sacro.

Settembre – "Vertebre"

Ormai il suo pezzo lo ascoltiamo ovunque da mesi. Il problema di Sanremo Giovani è che la gara finisce prima ancora che inizi: quando i vincitori arrivano al Festival, il pubblico li ha già digeriti. "Vertebre" resta però una bellissima canzone, e Settembre si prende meritatamente tutti gli applausi. Ci vediamo tra i Big.

Settembre durante l'esibizione di "Vertebre"

Damiano David – "Brividi Solitari"

La carriera da solista e la pausa dai Måneskin hanno diviso il pubblico, creando due fazioni. Ma che piaccia o no, si sta ritagliando una carriera internazionale di tutto rispetto, sia con la band che da solo. Torna all'Ariston da ospite e lo fa con stile, senza strafare. Consacrato.

Damiano David rende omaggio a Lucio Dalla

FLOP

Serena Brancale – "Anema e core"

Dopo la prima serata sarebbe stato prematuro bocciarla. Dopo la seconda, necessario. Bravura indiscutibile, ma forse non è il tempo giusto né il contesto giusto per questo brano. Il pezzo non ha una direzione chiara e, per quanto cerchi di farci ballare, svanisce dalla testa appena termina l’esibizione. Per dirla alla Willy Peyote: Grazie, ma no grazie.

Rose Villain – "Fuorilegge"

La canzone non è un flop, e non lo sarà. Ma il passo indietro rispetto al Sanremo 2024 e a tutto il suo 2024 musicale è palpabile. Canta bene, ma il brano non lascia il segno. Nel mainstream, bisogna battere il ferro finché è caldo, ma a volte fermarsi e aspettare il momento giusto è la scelta migliore.

Rose Villain canta Fuorilegge

Marcella Bella – "Pelle diamante"

Dopo la prima serata sembrava quasi un TOP, ma alla fine della seconda precipita tra i FLOP. Sanremo ormai è popolato da artisti giovani che sanno come scalare le classifiche di Spotify, e per un cantante vecchio stile portare un brano importante è l’unico modo per rimanere a galla (vedi Cristicchi). Se il pezzo non spicca, il rischio è quello di rimanere schiacciati.